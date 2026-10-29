Der österreichische Skiverband diskutiert darüber, eine Skihalle für seine Athletinnen und Athleten zu bauen. Obwohl viele Hürden bestehen, hat auch die Schweiz die Idee noch nicht abgeschrieben. In unserer Community sind die Gemüter gespalten.

Darum gehts Wegen Klimawandel drängt Österreich auf eine Skihalle

Swiss-Ski sieht Kosten, Bewilligungen und Ökologie als Hürden

Leserumfrage: 40 Prozent lehnen sie ab, 27 Prozent halten sie für nötig

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der Rückgang der Gletscher beschäftigt den Skisport. In Österreich will man nun mit einem Riesenprojekt Abhilfe schaffen. Die Präsidentin des österreichischen Skiverbands Roswitha Stadlober macht sich für eine Skihalle stark, in der Athletinnen und Athleten das ganze Jahr auf Schnee fahren können. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Österreich die erste Halle baue.

Auch in der Schweiz will man die Idee nicht vollends abschreiben. Walter Reusser, Co-CEO von Swiss-Ski, sieht vor allem in den hohen Kosten, den Bewilligungen und der Nachhaltigkeit ein Problem. Für Swiss-Ski-Alpindirektor Hans Flatscher wäre es wiederum ein grosser Pluspunkt, wenn Profisportler ihre Ausrüstung das ganze Jahr unter winterlichen Bedingungen testen könnten. Trotzdem habe ein solches Projekt für ihn keine hohe Priorität. Unsere Community hat klare Meinungen zur Umsetzung einer Skihalle.

So steht die Community zu einer Schweizer Skihalle.

Gemäss einer Leserumfrage mit mehr als 1000 Teilnehmern sind 40 Prozent ganz klar gegen eine Halle in der Schweiz. Sie halten es für sinnvoller, Skigebiete mit technischen Lösungen möglichst lange zu erhalten. 18 Prozent sind überzeugt, Skigebiete sollen sich dem Klimawandel anpassen und neue Angebote anstelle von Skifahren entwickeln.

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Weitere 15 Prozent beharren darauf, dass Skigebiete ohne Alternative geschlossen werden müssen, wenn der Klimawandel weiter so rasant voranschreitet. Nur die verbleibenden 27 Prozent erachten Skihallen zukünftig als unumgänglich. In der Kommentarspalte wird rege über die Alternative zur Bergspitze diskutiert.

«Skihallen können und dürfen wir uns nicht leisten!»

Unter den Kommentierenden haben die Gegner einer Skihalle die klare Mehrheit. Matthias Forte ist einer von ihnen: «Solche Skihallen können und dürfen wir uns nicht leisten! Ich bezweifle zudem, dass sich der Bau alleine für die Profis lohnt.» Franco Membrini kommentiert: «Ich bin alleine schon wegen des Platzes skeptisch, den eine solche Anlage in Anspruch nehmen würde.»

Dieter Neth fragt wütend: «Bestehen die Skiverbände aus Klimaleugnern? Wenn kein Schnee liegt, sollte es auch keinen Skisport geben.» Auch Beat Leuenberger kritisiert: «Und gleichzeitig spricht man über die Reduktion des Energieverbrauchs und Klimaziele. Das ist genau mein Humor.» Hans Rohner hebt hervor: «Eigentlich müssten wir schon jetzt sämtliche Skikanonen bei Wasserknappheit abstellen.»

Manu Rehmann ist der Ansicht: «Wenn es zum Skifahren keinen Schnee mehr hat, macht eine Halle auch keinen Sinn.» Franz Rüttimann schliesst sich an: «Natürlich bedaure ich, dass Skifahren in der freien Natur irgendwann nicht mehr möglich sein wird. Aber sich verzweifelt an den Wintersport zu klammern, macht einfach keinen Sinn.»

«Der Skisport gehört in der Schweiz dazu!»

Trotzdem finden sich auch einige Befürworter von Skihallen. Ernst Huber macht sich für ein Projekt hierzulande stark: «Natürlich brauchen wir eine Skihalle, wenn es bald keinen Schnee mehr gibt. Der Skisport gehört in der Schweiz dazu!» Peter Waldvogel geht noch einen Schritt weiter: «Ich plädiere für mehrere in unterschiedlichen Regionen der Schweiz.»

Heinz Nuetteler ist überzeugt: «Wenn die Österreicher sowas bauen, sollten wir auch. Sonst fahren irgendwann sowieso alle Schweizer dorthin.» Daniel Voumard merkt zudem an: «In Hallenbädern ist der hohe Wasserverbrauch ja auch kein Thema. Sehe also keinen Grund, warum eine Skihalle nicht umsetzbar wäre. Ein bisschen Vergnügen muss sein.»