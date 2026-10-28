Es sind noch weniger als zwei Wochen, dann muss Speed-Queen Lindsey Vonn wieder auf den OP-Tisch. Vorher gibt die Ex-Olympiasiegerin einen Einblick in ihren Alltag und ihre mentale Lage.

Darum gehts Lindsey Vonn zeigt vor der nächsten Operation ihren Alltag mit Hund und Training

Die 42-Jährige nennt den Countdown bis zur Operation mental schwer

Nach dem Olympia-Sturz und der OP stehen 9 Monate Genesung an, die Comeback-Frage bleibt offen

Fabienne Kleinhenz

«Ich arbeite hart und geniesse die Momente, die ich habe», schreibt Ski-Ass Lindsey Vonn (42) auf Instagram. Die Nachricht wird von Einblicken in den neuen Alltag der mehrfachen Weltmeisterin begleitet. Von Kuscheleinheiten mit ihrem Hund Chance, einem Bild mit Ex-Tennisprofi Andre Agassi (56), Konzertbesuchen und Momenten beim Krafttraining im Fitnessstudio – Vonn ist viel beschäftigt.

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Trotz all der Freuden sei die Zeit bis zur OP jedoch auch anspruchsvoll für die Speed-Queen. «Der Countdown ist mental schon ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein», erklärt Vonn. Bei der kommenden Operation werden das Metall aus ihrem Bein entfernt und das gerissene Kreuzband repariert. Ihr Hund gebe ihr viel Kraft in dieser Zeit.

Vonn war bei den Olympischen Spielen in Italien im Februar schwer gestürzt, die Diagnose: ein komplizierter Bruch im linken Schienbein. Danach begann für die Amerikanerin eine Zeit mehrerer Operationen. Die kommende OP soll die letzte sein. Danach stehen weitere neun Monate Genesung an.

Die Frage nach einem Comeback bleibt weiter offen.