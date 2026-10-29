Skifahren unter Palmen, auf Müllverbrennungsanlagen und mit Pinguinen – das sind die krassesten Skihallen der Welt!

Das sind die vier aussergewöhnlichsten Skihallen der Welt!

Das sind die vier aussergewöhnlichsten Skihallen der Welt!

Darum gehts Kopenhagen steht eine 400 Meter lange Piste auf einer Müllverbrennungsanlage

In Shanghai eröffnete 2024 die grösste Skihalle der Welt mit drei Pisten und Gondel

In Dubai und Ägypten stehen Skihallen in Einkaufszentren, beide Anlagen halten Pinguine

Fabienne Kleinhenz

Wenn draussen die Temperaturen steigen, weichen Wintersportlerinnen und Wintersportler zunehmend auf künstliche Pisten aus. In Skihallen und speziellen Anlagen lässt sich auch dort trainieren, wo Schnee eigentlich kaum denkbar ist. Einige Projekte sind dabei besonders spektakulär.

CopenHill Kopenhagen, Dänemark

Mitten in Kopenhagen steht eine der ungewöhnlichsten Skianlagen der Welt: «CopenHill». Die Anlage befindet sich nicht etwa in einer gekühlten Halle, sondern unter freiem Himmel – auf dem Dach einer aktiven Müllverbrennungsanlage.

Die Piste liegt in rund 85 Metern Höhe. Statt Schnee besteht der Untergrund aus einem speziellen grünen Kunststoff namens Neveplast. Skibegeisterte können die rund 450 Meter lange Piste hinunterfahren. Hoch geht es mit einem Lift und drei Rollteppichen.

Besonders ist auch die Aussicht: Von der Anlage aus blickt man über die dänische Hauptstadt und bis aufs Meer.

L*SNOW Indoor Skiing Theme Resort Shanghai, China

In Shanghai wurde 2024 die offiziell grösste Skihalle der Welt eröffnet. Die Anlage verfügt über drei Pisten, einen Sessellift und eine Gondel, die die Gäste auf 64 Meter Höhe bringt.

Für Winterstimmung sorgt ein kleines Dorf im Disney-Stil. Dazu gehören Lichterketten, eine Lokomotive, die durch die Halle fährt, sowie ein Schloss mit schneebedeckter Kuppel.

Neben dem Skifahren bietet die Halle weitere Aktivitäten an. Dazu zählen unter anderem Eisfahrradfahren und Iglu-Bauen.

1:13 Über einen Kilometer Piste: Das ist die grösste Skihalle der Welt

Ski Dubai Dubai, UAE

Eine Skihalle in der Wüste klingt ungewöhnlich, ist in Dubai aber Realität. Während draussen Temperaturen von bis zu 40 Grad herrschen, können Besucherinnen und Besucher in der «Mall of the Emirates» auf echtem Schnee fahren.

Zu den Besonderheiten der Anlage gehört die weltweit erste schwarze Indoor-Piste. 2021 war die Halle zudem offizieller Austragungsort von zwei FIS-Slalomrennen.

Auch abseits der Pisten gibt es ein spezielles Angebot: In der Anlage lebt eine Kolonie von Königspinguinen. Sie werden für Shows eingesetzt, zudem können Besucher Begegnungen mit den Tieren buchen oder mit ihnen schwimmen gehen.

Ski Egypt Kairo, Ägypten

Auch in Ägypten gibt es eine Skihalle. «Ski Egypt» befindet sich in der «Mall of Egypt», rund 30 Kilometer von Kairo entfernt. Es handelt sich um die erste Indoor-Skihalle auf dem afrikanischen Kontinent.

Die Anlage verfügt über rund 210 Meter Piste. Wie das Gegenstück in Dubai hat auch der Snow Park Pinguine. Insgesamt leben dort zehn Tiere, mit denen Besucherinnen und Besucher ein Treffen buchen können.

Für Skifahrerinnen, Skifahrer sowie Snowboarder werden Schnupperkurse, Gruppenkurse und Privatlektionen angeboten.

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Bonus: Alpincenter Hamburg, Deutschland

Auch in Deutschland gibt es grosse Indoor-Angebote für Wintersportfans. Dazu gehört das «Alpincenter» in Hamburg-Wittenburg. Dieses nutzt auch der Schweizer Verband Swiss-Ski schon aktiv. Vor allem die aufstrebenden Ski-Stars trainieren immer häufiger in Hallen.

So wurde im Sommer im Glarnerland die grösste Ski-Trainingshalle der Schweiz in Betrieb genommen. Die Idee ist, dass man Technik-Trainingseinheiten gut auf Teppich abhalten kann. Zudem ist man nicht mehr von Gletschern und der Wetterlage abhängig.

Die Liste zeigt: Skifahren ist längst nicht mehr nur an klassische Wintersportorte gebunden.