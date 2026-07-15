Schwitzen im Anzug oder mit Shorts ins Büro? Ein Mail von Gianfranco Lot, dem Schweizer Chef von Swiss Re, hat eine alte Dresscode-Frage neu entfacht. Die Blick-Community diskutiert: Wie viel Lockerheit ist am Arbeitsplatz erlaubt?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss Re-Chef Gianfranco Lot kritisiert kurze Hosen im Büro in Zürich

65 Prozent der 3600 Umfrageteilnehmer befürworten Shorts, zumindest ohne Kundenkontakt

16 Prozent der Abstimmenden halten Shorts für unprofessionell oder nur bedingt tragbar

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die Hitze der vergangenen Wochen stellte viele Schweizer Büroangestellte vor eine praktische Frage: Welche Kleidung ist bei hohen Temperaturen am Arbeitsplatz noch angemessen? Auch bei der Rückversicherung Swiss Re in Zürich wurde darüber diskutiert. Schweiz-Chef Gianfranco Lot verschickte an die Mitarbeitenden Tipps, wie sie trotz Sommerhitze angenehm durch den Büroalltag kommen. Zusätzlich erinnerte er seine männlichen Kollegen daran, dass Shorts «fürs Wochenende» seien.

Die Aufforderung des Chefs kam bei einigen Mitarbeitern nicht sonderlich gut an. Denn bei Swiss Re gibt es gar keine offizielle Kleiderordnung. Generell setzen nur noch wenige Schweizer Unternehmen aus der Versicherungs- und Bankenbranche auf strikte Dresscodes, wie Anfragen von Blick bei grossen Arbeitgebern zeigen. Statt verbindlicher Regeln gilt heute vielerorts Eigenverantwortung oder ein lockerer «Smart Casual»-Stil.

Kurze Hosen im Büro: Die Community ist tolerant

Der Fall entfacht die Debatte zur Kleiderordnung neu: Wie viel Freiheit ist am Arbeitsplatz angebracht? Braucht es auch im Hochsommer klare Grenzen, oder sollte es den Mitarbeitenden selbst überlassen sein, was sie tragen?

Die Frage nach dem passenden Büro-Outfit beschäftigt auch die Blick-Community. Laut einer Leserumfrage finden 66 Prozent der über 3600 Teilnehmenden kurze Hosen am Arbeitsplatz grundsätzlich in Ordnung – entweder generell im Sommer (29 Prozent) oder zumindest bei Jobs ohne Kundenkontakt (37 Prozent).

Die übrigen 34 Prozent stehen kurzen Hosen im Büro kritisch gegenüber: 16 Prozent empfinden sie als «sehr unprofessionell», 8 Prozent sind eher dagegen, finden eine Vorschrift aber unnötig, und 7 Prozent akzeptieren sie nur in Ausnahmefällen bei grosser Hitze. Nur 3 Prozent finden, kurze Hosen gehörten generell verboten.

«Hauptsache, das Resultat stimmt»

In der Kommentarspalte zeigt sich ein ähnliches Bild. Mehrere Leserinnen und Leser plädieren für mehr Lockerheit. Simon Becker berichtet: «Bei uns im Büro, in der Immobilienbranche, tragen praktisch alle kurze Hosen, inklusive der Chefs. Und bezüglich Kundenkontakt: Auch die Kunden kommen in kurzen Hosen, also passt es.»

Claudius Bitterli kann die Aufregung ebenfalls nicht nachvollziehen: «Haben die bei Swiss Re keine anderen Sorgen? Mir als Kunde ist es schnurzegal, in welchem Dress meine Beratungsleistung oder Dienstleistung erbracht wird. Hauptsache, das Resultat stimmt.»

Leserin Eva Betschart findet ähnliche Worte: «Warum klebt man bei diesen Temperaturen an einem solchen Dresscode fest? Ich lege mehr Wert auf eine professionelle, nette Beratung!» Eine gepflegte kurze Stoffhose, ein kurzärmliges Hemd und passende Schuhe seien aus ihrer Sicht kein Problem. «Warum so altbacken bei dieser Hitze? Lieber so, als ein verschwitztes Gegenüber in langen Hosen, Hemd, Krawatte und Blazer!»

Für einige bleiben Shorts ein No-Go

Andere Leserinnen und Leser halten dagegen. So schreibt Tobias Moser: «Die Kleiderordnung hat sich an vielen Orten deutlich verändert und wurde gelockert. Kurze Hosen finde ich im Arbeitsleben aber tatsächlich unangemessen. Es ist einfach nicht professionell. Die Damen und Herren in den Büros sollten sich nicht alles erlauben.»

Auch Stefan Wyss plädiert für gewisse Grenzen: «Ich bin nicht strikt dagegen, sage aber: Wer führt oder Kundenkontakt hat, soll lange Hosen tragen. Ich finde es professioneller und es macht sofort ein anderes Bild.» Auf Baustellen hingegen findet er es sinnvoll, wenn man mit kurzen Hosen arbeiten darf.

Noch strenger sieht es Ueli Bauer. Für ihn ist klar: «Kurze Hosen im Büro gehen gar nicht! Das Büro ist doch kein Primarschulhaus-Pausenplatz. Kurze Hosen – und auch Kurzarmhemden – sind ein modisches No-Go!»