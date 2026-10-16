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Luzerner Familienbetrieb gewinnt den «Blick Check»
Reto würgt Fabiennes Telefonat ab, um die Nachricht zu verkünden

Moderator Reto Scherrer war für den «Blick Check» auf der Suche nach dem besten Wildteller der Schweiz – und wurde fündig. Die Blick-Community hat aus 600 nomierten Restaurants den Sieger erkoren. Dieser findet sich in der Mitte der Schweiz.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Reto ScherrerModerator, Senior Anchor Blick TV
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Das ist der «Blick Check»!

Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Vom Cordon bleu über die Bergbeiz bis hin zur Minigolfanlage: Willst du uns helfen, die besten Orte, Produkte und Erlebnisse der Schweiz zu finden? Dann mach mit beim «Blick Check»! Die Community nominiert ihre regionalen Favoriten und stimmt ab. Blick testet dann die Überflieger nach klar festgelegten Kriterien. So entsteht ein einzigartiges Qualitätslabel: von der Community gewählt, von Blick geprüft. Für mehr Orientierung, neue Impulse – und ehrliche Empfehlungen. Wers checkt, macht mit beim «Blick Check».

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Die Branche mit Herz
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Das Gastgewerbe prägt unsere Kultur und unser Zusammenleben. Als grösster gastgewerblicher Verband vertritt GastroSuisse die Interessen von über 20’000 Mitgliedern. Wir unterstützen und stärken gastgewerbliche Betriebe und bringen das Gastgewerbe voran. Mit unserem Engagement geben wir der Branche Stärke, Sichtbarkeit und Zukunft. Wir gestalten eine Schweiz, in der durch gelebte Gastfreundschaft echte Begegnung stattfindet, und sind die starke Stimme einer Branche, die inspiriert und Erlebnisse schafft.

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