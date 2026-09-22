Der Linksrutsch in Berlin sorgt für kontroverse Reaktionen in der Blick-Community. Leserinnen und Leser äussern Bedenken wegen der geplanten Enteignungen, des linken Kurses und der angekündigten Veränderungen bei Polizei und Verfassungsschutz.

«Diese Frau macht mir mehr Angst als die ganze AfD!»

«Diese Frau macht mir mehr Angst als die ganze AfD!»

Berlin hat gewählt – und das Ergebnis sorgt für Diskussionen. Die Linke mit Spitzenkandidatin Elif Eralp hat die CDU überraschend vom ersten Platz verdrängt. Eralp steht für einen deutlich linken Kurs und will unter anderem grosse Wohnungskonzerne vergesellschaften und enteignen, die Mieten einfrieren und den Berliner Verfassungsschutz in seiner heutigen Form abschaffen. Bei der Polizei sollen Aufgaben reduziert und Mittel umgeschichtet werden.

Entsprechend unterschiedlich fallen die Reaktionen auf den Wahlausgang aus. Während die einen den politischen Kurswechsel begrüssen, sorgen sich andere um Sicherheit, Wohnungsmarkt und die politische Ausrichtung der Hauptstadt. Auch in der Blick-Community wird das Ergebnis kontrovers diskutiert.

Kritik am linken Kurs

Für die grosse Mehrheit der Community kam das Berliner Wahlergebnis nicht überraschend. Dies zeigt eine Leserumfrage: 78 Prozent der über 8700 Teilnehmenden hatten mit einem solchen Ausgang gerechnet. Für die übrigen 22 Prozent fiel das Resultat hingegen anders aus als erwartet.

Vor allem der politische Kurs der Linken sorgt in der Kommentarspalte für kritische Stimmen. Markus Achermann schreibt: «Diese Frau macht mir mehr Angst als die ganze AfD zusammen.» Gleichzeitig räumt er ein, dass sie demokratisch gewählt worden sei. «Die Berliner wollen es so, dann sollen sie es auch haben. Wir können ja von hier aus zuschauen und entsetzt die Köpfe schütteln.»

Auch Arnold Sommerhalder äussert sich deutlich ablehnend. Besonders die angekündigten Enteignungen und der Abbau der Polizei stossen bei ihm auf Kritik. «Was kommt, wird Anarchie sein. Bleibt zu hoffen, dass nun auch der Rest der Bundespolitik erkennt, woher die Gefahr wirklich gekommen ist.»

Leser Oliver Nussbaum sieht im Berliner Wahlausgang eine Gelegenheit, die Folgen linker Politik aus nächster Nähe zu beobachten. Er verweist dabei auf New York und den dortigen Bürgermeister Zohran Mamdani, der als politisches Vorbild von Elif Eralp gilt. «Seine Fassade bröckelt nach wenigen Monaten schon gewaltig. Das sollte eine Warnung sein. Schade für die Ur-Berliner und die kulturreiche deutsche Stadt.»

«Geben wir Eralp eine Chance»

Ganz anders fällt die Reaktion von Leser Fabrice Mettan aus. Er erinnert daran, dass es bereits vor Mamdanis Amtsantritt zahlreiche kritische Stimmen und Zweifel an seinem politischen Kurs gegeben habe. Für ihn ist jedoch klar: «Heute geniesst er als amtierender Bürgermeister von New York City eine beachtliche Beliebtheit und erzielt gemischte, aber überwiegend positive politische Erfolge.» Mit Blick auf Eralps Wahlsieg plädiert er deshalb dafür, zunächst abzuwarten.

Auch Leserin Anna Kühne begrüsst den politischen Kurswechsel und sieht darin eine mögliche Chance für Berlin. «Vielleicht ist genau dieser politische Kurswechsel das, was Berlin jetzt braucht», schreibt sie. Themen wie hohe Mieten, bezahlbarer Wohnraum und soziale Gerechtigkeit würden nun stärker in den Mittelpunkt rücken. «Geben wir Elif Eralp eine Chance und warten ab, was sie tatsächlich umsetzt.»