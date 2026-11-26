Die Schweizer Pensionskassen schwimmen im Geld. Während zahlreiche Leserinnen und Leser nun höhere Renten fordern, schlagen andere Alarm – und wollen die Milliarden lieber für die jüngeren Generationen sichern.

Darum gehts 80 Prozent von über 4800 Umfrageteilnehmenden wollen freie Mittel für dauerhafte Rentenerhöhungen

20 Prozent wollen Mittel im System belassen, um die Stabilität für künftige Generationen zu sichern

Einige Leser fordern höhere Guthaben für Erwerbstätige, andere wollen Reserven für Krisen halten

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die Schweizer Pensionskassen sitzen auf einem gewaltigen Vermögen und dürften auch dieses Jahr gute Renditen erzielen. Gewerkschafter fordern deshalb höhere Renten und eine bessere Beteiligung der Versicherten an den Anlagegewinnen. Doch wie sollen die Milliarden verteilt werden? In der Blick-Community sorgt vor allem die Frage für Zündstoff, ob Rentenerhöhungen längst überfällig sind oder ob die Kassen weiterhin auf Nummer sicher gehen sollten.

In einer Leserumfrage fällt das Verdikt deutlich aus: 80 Prozent der über 4800 Teilnehmenden sprechen sich dafür aus, die freien Mittel für dauerhafte Rentenverbesserungen einzusetzen und damit die Teuerung auszugleichen. 20 Prozent stellen sich quer. Sie wollen das Geld im System belassen, um die finanzielle Stabilität für künftige Generationen nicht zu gefährden.

Unmut über Teuerung

Aufseiten der Befürwortenden sitzt der Frust über jahrelange Nullrunden tief. «Es wird langsam Zeit, dass die Pensionskassen ihren Gewinn an die Versicherten auszahlen. Seit Jahren bekommen wir keine Teuerung, obwohl die Kassen im Geld schwimmen», bringt Peter Wunderlin den Ärger vieler auf den Punkt.

Rolf Gurtner erkennt in einer solchen Ausschüttung zudem einen direkten Gewinn für die gesamte Volkswirtschaft: «Ein Teuerungsausgleich wäre wohl das Mindeste! Zudem ist die Ausschüttung zugleich eine Zunahme an Kaufkraft. Die Leute geben das Geld ja wieder aus, es kurbelt also auch die Wirtschaft an!»

Berufstätige fühlen sich abgehängt

Ganz anders tönt es im Lager der Skeptiker, die vor allem die Generationengerechtigkeit auf dem Spiel sehen. «Gehts noch! Nicht die aktuellen Rentner sollen mehr erhalten – sondern die Guthaben der zukünftigen Rentner sollen aufgestockt werden!», fordert Franz Lusti. Die heutigen Pensionäre bezögen oft Leistungen, die durch ihre eigenen Einzahlungen gar nicht gedeckt seien, während bei den Erwerbstätigen in den letzten Jahren laufend gekürzt worden sei. «Nun gilt es, dort das Verlorene wieder anzugleichen und nicht den aktiven Rentnern, welche jetzt schon zu viel beziehen!»

In dieselbe Kerbe schlägt Walter Koller: «Ich sehe nicht ein, warum bestehende Renten angepasst werden sollen. Die aktuellen Rentnerinnen und Rentner hatten und haben einen viel besseren Umwandlungssatz, als wir haben werden. Wenn Reserven verteilt werden, sollten die aktuellen Mitarbeiter profitieren.»

Finger weg von den Milliardenreserven!

Eine weitere Fraktion pocht darauf, dass überhaupt nichts ausgeschüttet wird. «Irgendwann kommt auch wieder ein Börsencrash. Dann wird wieder gejammert wegen der Unterdeckung», warnt Markus Hunziker. Es zeuge von wenig Weitsicht, nach guten Börsenjahren sofort grosszügig auszuteilen. Stattdessen solle man «in diesen guten Jahren das Guthaben fair und hoch verzinsen».

Auch Klaus Utzinger mahnt zur Besonnenheit: «Jede Pensionskasse muss Reserven haben, damit der Deckungsgrad gesichert ist. Die Höhe dieser Reserve ist stark von der Anlagestrategie der Kasse abhängig.» Hohe Renditen gingen mit grösseren Anlagerisiken einher und müssten entsprechend abgefedert werden. Sein Fazit: «So eine Gewerkschaftsvorstellung lässt sich nicht ganz einfach auf alle Kassen anwenden. Das funktioniert hier halt nicht so wie bei der AHV!»