Der neue Zürcher «Tatort» wird in den sozialen Medien kontrovers diskutiert. Viele Zuschauer kritisieren das Drehbuch und die Nebenhandlung. In unserer Community sind die Meinungen zur Sendung gespalten. Viele ziehen den Vergleich zur deutschen Variante.

Darum gehts Der neue Zürcher «Tatort» spaltet Publikum und Netz

Kritik trifft Drehbuch, Spiel und die Müsli-Nebenhandlung

Umfrage: 30% entsetzt, 23% begeistert, 27% ok, 20% nicht gesehen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der neuste Mordfall im Schweizer Unterhaltungsfernsehen begeistert längst nicht alle. Am 8. November wurde der neue Zürcher «Tatort» ausgestrahlt. Die Handlung rund um den unter Mordverdacht stehenden Jakob, einen Mann mit Trisomie 21, erntet in den sozialen Medien einiges an Kritik.

Viele stören sich vor allem am Drehbuch und an der witzhaften Nebenhandlung rund um ein verschwundenes Müsli. Diese Faktoren würden den Film gemäss einigen Nutzerinnen und Nutzern nicht nur schlecht, sondern gar zur Lachnummer machen. Auch Vergleiche zum deutschen «Tatort» werden gezogen. In unserer Leserschaft sind die Gemüter gespalten.

So fand unsere Community den neuen «Tatort»

Wie eine Leserumfrage mit über 5800 teilnehmenden Personen zeigt, fanden 30 Prozent den neuen «Tatort» ebenfalls furchtbar. Auch hier wird vor allem das Drehbuch, aber auch die schauspielerische Leistung kritisiert.

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Demgegenüber fanden 23 Prozent die Sendung extrem gut. Für diese Gruppe war die Handlung berührend, die Auflösung überraschend und die Nebenhandlung witzig. Für weitere 27 Prozent war die neuste Ausgabe der Sendung grösstenteils in Ordnung. Die verbliebenen 20 Prozent haben die Folge nicht angeschaut. Auch in der Kommentarspalte kam der jüngste «Tatort» unterschiedlich gut an.

Kritikpunkte gibt es auch in den Kommentaren

Viele Leserinnen und Leser schliessen sich der Kritik in den sozialen Medien an. Hugo Mathys führt aus: «Ein guter Krimi muss entweder einen spannenden Inhalt oder gute Schauspielerinnen und Schauspieler haben. Dieser ‹Tatort› hatte keines von beiden.» Auch Heinz Ruch hat einiges zu beanstanden: «Die Geschichte war an den Haaren herbeigezogen, die Schauspieler haben die Rollen völlig überspitzt und unnatürlich gespielt, die Dialoge waren langweilig.»

Rolf Gottfried nimmt kein Blatt vor den Mund: «Das, was ich da zu sehen und hören bekam, war wie ein Fass ohne Boden.» Für Marcel Hauri eine absolute Katastrophe: «Ich habe nach 20 Minuten den berühmten roten Knopf gedrückt. Das konnte ich nicht länger ansehen.» Constantin Katsoulis geht noch einen Schritt weiter: «Das ist eine Sendung, die ohne schlechtes Gewissen abgeschafft werden kann.»

Hans Künzle ist ebenso hart: «Die Deutschen haben Recht. Liebes SRF, lasst eure Finger vom ‹Tatort›!» Andreas Spring schreibt: «Einfach nur schwach der Schweizer ‹Tatort›. Auch ich muss den Deutschen zustimmen.»

Andere Leserinnen und Leser sind begeistert

Manche halten in der Kommentarspalte wiederum dagegen. Jürg Golder lobt die jüngste ‹Tatort›-Ausgabe: «Man mag über die Folge denken, was man will. Aber aus meiner Sicht war sie auf jeden Fall spannend!» Maria-Angela Kühn verliert nur positive Worte: «Ein spannender ‹Tatort› mit richtig guten und berührenden Schauspielern.»

Dominik Rieder kommentiert ebenso: «Fand dies eine der besseren ‹Tatort›-Sendungen. Interessant, herzlich und vor allem menschlich.» Sascha Meier rät allen in der Leserschaft: «Selber schauen. Ich fand die Folge sehr gut. Wir müssen uns gegenüber den deutschen Produktionen überhaupt nicht verstecken.» Peter Moser verteidigt das Format ebenfalls: «Es gibt genügend deutsche Ausgaben, die der Züri-Serie nicht das Wasser reichen können.»

Hanspeter Lehmann hat genug: «Hört doch auf, so negativ zu sein. Es war wirklich nicht schlecht. Vor allem die Darsteller mit Trisomie 21 waren sehr gut.» Auch Samuel Wüest merkt an: «Gerade der Einsatz von Kindern und Jugendlichen mit Trisomie 21 in solchen Filmen zeigt eine grosse soziale Verantwortung. Das soll ihnen erst mal einer nachmachen.»