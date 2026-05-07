Darja L. wollte eine Hündin aus der Türkei importieren. Doch am Flughafen Basel kommt es zu einem Fehler. Das Tier wird wieder ausgeschafft. Den Hund trotzdem in die Schweiz zu holen, wird teuer. Viele Leserinnen und Leser gehen mit den Behörden ins Gericht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hündin Mona bei Einreise am Flughafen Basel vom Zoll beschlagnahmt

Chip wurde nicht erkannt, Rückführung kostete Darja L. 2000 Franken

BLV lehnt Entschädigung ab, Fall sorgt für breite Empörung

Alessandro Kälin Redaktor Community

Tränen fliessen, als die Hündin Mona bei der Einreise vom Schweizer Zoll beschlagnahmt wird. Darja L. (40) und ihre Tochter verliebten sich in der Türkei in den zweijährigen Mischling. Sofort leiteten sie die Adoption ein. Nach langem Importprozess kommt es am Flughafen Basel zum Schock.

Der Chip zur Tierkennzeichnung wird nicht erkannt, obwohl er vorhanden ist. Deswegen muss die Hündin ins Heimatland zurück. Für Darja L. bedeutet dies eine erneute Reise sowie zusätzliche Arzt- und Unterbringungskosten, bis ihr Haustier Monate später dann doch einreisen darf.

Auf den rund 2000 Franken Zusatzkosten wird sie wohl sitzen bleiben. Das zuständige Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) will von einer Entschädigung nichts wissen. Der Fall empört unsere Leserschaft.

«Jede Hundeseele hat es verdient, ein gutes Zuhause zu finden»

Viele Leserinnen und Leser solidarisieren sich mit der Hundebesitzerin. Christoph Bader ist einer von ihnen: «Jede Hundeseele hat es verdient, legal, gesund, geimpft und gechippt ein gutes Zuhause zu finden.» Er spricht der Hunderetterin grosse Anerkennung zu. «Leider sind unnötige Bürokratie und Inkompetenz der Schweizer Behörden immer ein kostspieliges Hindernis!»

Hansjörg Hiltebrand stimmt aufgebracht zu: «Eine Schweinerei, wie man Menschen behandelt, die aus Liebe handeln.» Jürg Frey positioniert sich klar: «Wenn der Hund gechippt ist, dann ist das Sache der zuständigen Kontrollbehörde, nicht der künftigen Hundehalterin.» Benjamin fordert: «Die Zollkontrolle sollte sich schämen! Die Kosten denjenigen auferlegen, die so entschieden haben.»

«Die Preise bei Tierärzten sind unverschämt»

Viele aus der Leserschaft sind zudem schockiert über die hohen Zusatzkosten durch den Tierarzt. Annemarie Gerber kommentiert: «Tierarztrechnungen sind immer hoch. Was aber bei dieser Frau abging, ist schrecklich. Tierhelfer werden von den Behörden gestraft und gebüsst!»

Julia Bruns berichtet von sich selbst: «Mit geretteten Hunden, Katzen und Pferden muss man seine Hilfsbereitschaft infrage stellen. Solche horrenden Kosten habe ich auch schon erlebt.» Irena Bürge-Puderka schliesst sich an: «Die Preise bei Tierärzten sind unverschämt. Vor allem, wenn es um ein gerettetes Tier geht.»

«Wer Hunde aus dem Ausland holt, soll auch alle Kosten tragen»

Einige aus der Leserschaft haben jedoch wenig Mitleid mit der Hundehalterin. Peter Seller ist einer von vielen, die klar gegen den Import von Haustieren sind: «Wir haben genug Hunde in unseren Tierheimen, die auf ein Zuhause warten! Wer Hunde aus dem Ausland holt, soll auch alle Kosten tragen.» Auch Max Frischknecht rügt: «Holt euch hier einen Hund! Der Import sollte verboten werden!»

Fenix Bänziger hebt zudem hervor: «Die Türkei gilt als Tollwut-Hochrisikogebiet. Wenn da etwas nicht den Vorschriften entspricht, geht das Tier sicherheitshalber zurück. So einfach ist es.»