Trotz der Bedenken mancher Schweizerinnen und Schweizer sind SUVs hierzulande so beliebt wie noch nie. Das zeigt ein Report von Comparis. Unsere Leserinnen und Leser teilen mit uns, wie sie sich in den Fahrzeugtyp verliebt haben. Oder eben auch nicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SUVs dominieren mit 58 Prozent Neuzulassungen in der Schweiz

Skoda verkaufte letztes Jahr 14'758 SUVs und ist Marktführer

33 Prozent von 3'100 befragten Leserinnen und Lesern fahren ausschliesslich SUVs

Alessandro Kälin Redaktor Community

SUVs fahren in der Schweiz aktuell auf der Überholspur. Laut eines Reports des Vergleichsdienstes Comparis machen SUVs mit 58 Prozent den grössten Anteil an neu zugelassenen Fahrzeugen im Land aus. Vor 10 Jahren waren es gerade mal 28 Prozent.

Der tschechische Autobauer Skoda konnte letztes Jahr alleine 14'758 SUVs in der Schweiz absetzen und ist damit Marktführer. Auch wenn nach wie vor viele Schweizerinnen und Schweizer angeben, die «Strassen-Panzer» seien ihnen zu viel des Guten, kann man ihre steigende Popularität nicht leugnen. Auch an unseren Leserinnen und Lesern ist der Hype nicht vorbeigegangen.

So steht unsere Community zu SUVs

Eine Leserumfrage zeigt, dass ganze 33 Prozent der über 3100 Teilnehmer nur noch SUV fahren. Weitere 31 Prozent sind zwar nicht ganz so Feuer und Flamme, sehen in den Sport- und Nutzfahrzeugen aber ebenfalls viele Vorteile.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

20 Prozent sind die grossen Fahrzeuge jedoch entschieden zu gross. Die verbliebenen 16 Prozent sind aufgrund des steigenden Risikos im Strassenverkehr keine Fans von SUVs.

«Will man ein Auto mit genug Platz, kommt man um die SUVs kaum herum»

Auch in den Kommentaren geraten die beiden Seiten aneinander. Hans Meier kann sich seinen SUV nicht mehr wegdenken: «Ich liebe meinen SUV. Je fetter und grösser das Auto, desto besser!» Reinhard Hertig stimmt zu: «Es sind einfach schöne Autos. Und wer es sich leisten kann, soll das tun.»

Björn Gerber hebt die Vorteile der Motorwagen hervor: «Ältere Leute können so besser einsteigen. Auch wird die Sicherheit der SUVs für die Insassen erhöht.» Tobi Müller berichtet von sich selbst: «Ich brauche täglich einen Anhänger. Für das ist der SUV perfekt.»

Robin Thalmann erklärt ebenfalls: «Als junges Paar mit Familie braucht man nun mal ein ordentliches Auto. Will man ein Fahrzeug mit ausreichend Platz für vier Personen, kommt man um die SUVs kaum herum.»

«Der Sprit wohl immer noch viel zu günstig»

Doch nicht alle Kommentierenden sind so begeistert von den Grossfahrzeugen. Stefan Bachofen ist einer von ihnen: «SUVs sind für mich ein Ärgernis, vor allem in Städten. Kleinwagen sind klar zu bevorzugen.» Alexander Meier schliesst sich an: «Ich sehe diese Entwicklung problematisch. Sicherheit für andere wird zweitrangig, die Strasseninfrastruktur leidet, die Umwelt ebenso.»

Peter Kern fordert: «Ich bin dafür, dass man in Zukunft die Autos nach dem Gewicht des Autos versteuert. Kleinere Wagen belasten unsere Strassen mit ihrem Fliegengewicht weit weniger als SUVs, die mehrere Tonnen schwer sind.» Juerg Imholz geht noch weiter: «Der Sprit ist wohl immer noch viel zu günstig. Ich würde SUVs gleich ganz verbieten.»