Nachgefragt bei Skoda-CEO Klaus Zellmer: Es kommt kein ganz kleiner Stromer

Herr Zellmer, wo nutzt Skoda KI?

Klaus Zellmer: In allen Bereichen. Wir haben die Strategie ausgegeben, kein Prozess ohne KI. Egal ob in der Administration, der Entwicklung oder der Produktion.

Dann fragen Sie auch die KI, welche Modelle Skoda noch braucht?

Das kann man fragen, aber die Antwort ist nix wert.

Genau! Deshalb frage ich jetzt Sie.

(lacht) Wir wissen schon, wo wir noch Lücken in unserem Angebot haben. Im Moment haben wir zwar das breiteste Portfolio in unserer Unternehmensgeschichte. Deshalb sind wir auch so erfolgreich. Was uns jetzt noch fehlt, ist neben dem Kodiaq ein grosser SUV mit 7 Plätzen. Den liefern wir aber schon bald mit dem angekündigten Peaq – und der kommt ebenfalls rein batterieelektrisch wie der Epiq hier.

Ein ganz kleiner Stromer, wie zum Beispiel der von VW angekündigte ID. 1, fehlt bei Skoda aber. Kommt da noch was?

Wir haben uns im Konzern bewusst dafür entschieden, dass sich VW auf dieses Thema fokussiert. Wir bei Skoda sind bis Ende des Jahrzehnts bei den Kleinwagen mit unseren Modellen Fabia, Kamiq und Scala noch sehr gut unterwegs und werden kein Pendant zu einem allfälligen ID. 1 bringen.

Und ein klassischer E-Kombi – ein E-Octavia zum Beispiel?

Ja, da sind wir dran. Das fehlt uns tatsächlich, obwohl wir mit dem Octavia den Markt weiterhin beherrschen. Wir werden nächstes Jahr für den Octavia einen Plug-in-Hybrid mit über 100 Kilometern elektrischer Reichweite bringen. So schlagen wir eine Brücke zur E-Mobilität. Aber zu Beginn des nächsten Jahrzehnts werden wir auch in diesem Bereich mit einem Elektro-Kombi nachlegen müssen.

Darf Skoda eigentlich auch Spassautos bauen – etwa ein Cabrio?

Sicher, und das würde mir persönlich auch viel Freude bereiten. Doch bei Cabrios zeigen die Zulassungszahlen nur in eine Richtung – nach unten. Aber Spassautos sind ja zum Beispiel auch unsere sportlichen Elroq RS oder Enyaq RS.

Für Skoda galt mal: Viel Auto für wenig Geld. Inzwischen gibts mehr Hightech, die Autos sind aber nicht mehr ganz so günstig. Wie würden Sie Ihre Marke heute beschreiben?

Skoda ist noch immer eine Marke, die für ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis steht. Und unsere Strategie geht auf. Wir verzeichnen aktuell den zweithöchsten Marktanteil in Europa und waren vor vier Jahren noch die Nummer 10. Die eingeschlagene Richtung für unsere Preis-Wert-Strategie stimmt folglich.

Wie gross ist die Angst vor den Chinesen?

Genauso gross wie die Angst vor Jahrzehnten vor den Japanern und dann den Koreanern. Wettbewerb belebt das Geschäft – das ist gut für die Endkunden. Und wir müssen uns halt noch mehr anstrengen, noch effizienter und auch innovativer werden. Das ist normal, das ist der Wettbewerb.

