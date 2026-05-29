Die Schweiz hat es geschafft: Mit dem Sieg gegen Schweden schafft die Nati den Einzug ins Halbfinale. Unsere Leserinnen und Leser feiern, blicken aber auch gespannt den letzten Spielen entgegen. Holen wir den Weltmeistertitel? Unsere Community debattiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz siegt 3:1 gegen Schweden, steht im Halbfinale der Eishockey-WM

74 Prozent von 10'600 Umfrage-Teilnehmer glauben an den Meistertitel

Norwegen als Halbfinalgegner, Fans fiebern dem möglichen Finale entgegen

Alessandro Kälin Redaktor Community

Tosender Applaus in der Swiss Life Arena. Die Schweiz zieht mit einem 3:1 gegen Schweden in den Halbfinal der Eishockey-WM ein. Der Stolz auf die Leistung des Nati-Teams ist gross, einzig ein unbestraftes Foul von Timo Meier sorgt für Kopfschütteln.

Der nächste Gegner heisst Norwegen, der Final scheint erreichbar. Alle stellen sich die Frage: Holt sich die Schweiz den Weltmeistertitel? Unsere Leserinnen und Leser geben bereits ihre Prognosen ab.

Das meint die Community zum möglichen Weltmeistertitel

Eine nicht-repräsentative Leserumfrage mit über 10'600 Teilnehmern zeigt: Eine überwältigende Mehrheit von 74 Prozent hat vollstes Vertrauen in unsere Spieler auf dem Eis. Sie sind überzeugt, die Schweizer Nati kann niemand mehr stoppen.

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7 Prozent vermuten, dass Norwegen die Knacknuss sein wird, an der sich die Schweiz die Zähne ausbeisst. Weitere 19 Prozent glauben zwar an den Finaleinzug, haben den Titelsieg aber abgeschrieben. In der Kommentarspalte wird eifrig diskutiert.

«Konnten den Schweden zeigen, wer hier der Platzhirsch ist!»

Ein Grossteil der Leserinnen und Leser singt Lobeshymnen auf das Schweizer Eishockeyteam. Eugen Huber ist einer von ihnen: «Für mich ist das die Nati: Einer kämpft für den anderen, alle für unser Land. Arm in Arm während der Hymne. Einfach wunderbar!» Beat Siegenthaler stimmt zu: «Was ich in diesem Spiel von den Schweizern gesehen habe, hat mich tief beeindruckt. Das ist Sport auf allerhöchstem Niveau.»

Urs Hohl lobt: «Bravo! Die Schweizer Fussballer können sich hier punkto Einsatz und Heimatliebe noch eine Scheibe abschneiden!» Auch für Roger Aichinger ist die Freude gross: «Endlich konnten wir den Schweden zeigen, wer hier der Platzhirsch ist! Chapeau, Nati.»

Franz Rüttimann ergänzt: «Keine Frage, die Schweizer haben hervorragend und mit viel, viel Herz gespielt. Und natürlich verdient gewonnen. Einzig das Foul von Meier hätte so nicht sein müssen.»

Jürg Moggi greift bereits vor und ist sich sicher: «Der Final gegen Kanada ist somit angerichtet.»

«Dieses Wochenende schwitzen wir alle mit der Nati mit»

Viele in der Leserschaft haben bereits fertiggefeiert und bangen nun um die potenziell letzten beiden Spiele der Schweiz. Patrick Nordmann erinnert alle Fans: «Spiel für Spiel. Norwegen haben die Schweden geschlagen und gegen Kanada erst in der Überzeit verloren. Also Puck flach halten bitte!» Roland Durrer bläst ins selbe Horn: «Norwegen macht einen guten Eindruck, nicht unterschätzen, dann kommt es gut.»

Andreas Arnold ist wiederum überzeugt vom Finaleinzug: «Kanada sind die Einzigen, die uns noch aufhalten können. Wir werden es im Finale sehen.» Bruno Bossy ist ebenso gespannt: «Dieses Wochenende schwitzen wir alle mit der Nati mit. Hopp Schwiiz!»