Am Donnerstagmorgen ist die Lage im Fall Moretti weiter eskaliert: Angehörige attackierten das Betreiberpaar der Inferno-Bar. Ihre Wut entlud sich in Schreien und Vorwürfen, die Polizei musste eingreifen. Der Fall beschäftigt einmal mehr auch die Community.

Darum gehts Familie Moretti von Protestierenden beschuldigt, Eskalation vor Staatsanwaltschaft in Sitten

Community teilt sich: Wut gegen Morettis versus Appelle zur Besonnenheit

Seit Silvester beschäftigt Fall international, Polizei musste eingreifen am 12. Februar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Aus Schock und Trauer wurde Wut – und nun immer mehr auch Hass und Aggression. Als die Betreiberfamilie Moretti am Donnerstagmorgen zur Befragung in Sitten eintraf, entlud sich die Wut zahlreicher Anwesender in lautstarken Protesten und tumultartigen Szenen. Angehörige der Opfer stürmten auf Jacques (49) und Jessica Moretti (40) zu und schrien: «Ihr habt unsere Kinder getötet!» Nur mithilfe der Polizei schafften es die Betreiber ins Gebäude der Staatsanwaltschaft.

Die Bilder des Morgens verbreiten sich rasant und werfen erneut ein grelles Licht auf den Fall, der die Öffentlichkeit im In- und Ausland seit Neujahr bewegt.

Community mahnt zur Vorsicht

Der Zwischenfall vom Donnerstag beschäftigt unsere Community ebenso. Während ein Teil der Kommentatorinnen und Kommentatoren Verständnis für den Zorn der betroffenen Familien äussert, mahnen andere zur Besonnenheit und Vorsicht. Denn ein Fall von dieser Dimension belaste auch die Betreiber schwer. Eskalationen und Ausschreitungen erzeugten einen zusätzlichen Druck, der weitere Konsequenzen mit sich ziehen könne.

«Mache mir bald Sorgen um das Gastroehepaar», schreibt Sibylle Keller-Meier. «Wenn die sich plötzlich etwas antun, muss niemand erschrecken.» Das Ganze werde vor Gericht geklärt. «Jetzt haben sich die Angehörigen etwas unter Kontrolle zu haben.»

«Ist euch klar, dass hier die Unschuldsvermutung gilt?»

Andy Jost kommentiert ebenfalls bestürzt: «Was hier abgeht, ist inakzeptabel. Klar wollen die Eltern Antworten – total korrekt und verständlich.» Dass man nun aber das Ehepaar dermassen angehe, «geht gar nicht». Er weist zudem darauf hin, dass noch kein Urteil vorliege. Auch Martin Fürst gibt zu bedenken: «Ist euch überhaupt klar, dass hier die Unschuldsvermutung gilt?»

Leserin Maria Eng differenziert ebenfalls: «Es geht nicht darum, dass die Morettis straffrei davon kommen. Das wird auch nicht so passieren. Aber diese Hetzjagd auf die Morettis ist auch nicht in Ordnung.»

Auch Barbara Schöne sieht die aktuelle Entwicklung im Fall Moretti kritisch: «Die Morettis wollten das sicher nicht. Es ging immer gut, bis es dann zu viel war. Ich kann aber die Angehörigen verstehen, es ist einfach nur schlimm …»

«Würde dasselbe machen, wenn mein Kind tot wäre»

In den Kommentaren finden aber auch viele einen härteren Ton und solidarisieren sich ausschliesslich mit den Angehörigen der Opfer: «Die Leute machen es genau richtig», findet Marco Hänzi. «Ich würde genau das gleiche machen, wenn mein Kind durch diesen Vorfall tot wäre.» Auch Manuel Liechti kann die Angehörigen gut verstehen. «Wäre es mein Kind, ich wüsste nicht, was ich machen würde.»

Und auch die Frage der Verantwortung ist nach wie vor ein grosses Thema in der Community. Viele sehen die Hauptverantwortung bei den Betreibern, andere, wie der Leser Patrizio Leewe, weiten die Schuldfrage aus: «Das ganze ist wirklich schlimm und für die Betroffenen Eltern unendlich schmerzhaft», beginnt er seinen Kommentar. «Für mich sind die Hauptschuldigen nicht die Morettis, sondern die Walliser Behörden, die ihre Kontrollen vernachlässigt haben.»