Ein Nein mit Konsequenzen: GNTM-Kandidatin Safia (25) verweigert ein Nacktshooting und nimmt ihr Ausscheiden in Kauf. Ihre Entscheidung spaltet unsere Leserschaft und entfacht eine Diskussion über Machtverhältnisse im Format.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft GNTM-Kandidatin Safia verweigert Nacktshooting und scheidet aus Show aus

78 Prozent der Leser unterstützen Safias Entscheidung laut Umfrage, 22 Prozent kritisch

Kontroverse Diskussion über Grenzen, Prinzipien und Selbstbestimmung im Format War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Im Rahmen eines aufwendig inszenierten Shootings in einer Unterwasser-High-Fashion-Kulisse sollten sich die Teilnehmenden von «Germany’s Next Topmodel» vor der Kamera nackt präsentieren. Während viele die Aufgabe als Teil des bekannten Formats akzeptieren, zieht Kandidatin Safia (25) überraschend die Reissleine. Für sie geht die geforderte Inszenierung zu weit.

Die klare Verweigerung sorgt bei Heidi Klum für Unverständnis und sichtbare Enttäuschung. Für die Model-Mama ist der Abbruch besonders brisant, da die Kandidatin zuvor bereits eine zweite Chance erhalten hatte und das Shooting als zentraler Bestandteil der Aufgabe galt. Trotz eindringlicher Worte der Jury bleibt die Teilnehmerin bei ihrer Haltung, beruft sich auf persönliche Prinzipien und nimmt damit ihr Ausscheiden aus der Show in Kauf.

Am Ende bedeutet die Entscheidung nicht nur das sofortige Aus, sondern auch eine hitzige Diskussion über Grenzen, Erwartungen und Selbstbestimmung im Format – sowohl in den sozialen Medien als auch in der Blick-Leserschaft. In unserer Leserumfrage mit über 7600 Teilnehmenden zeigt sich ein klares Stimmungsbild: 78 Prozent stellen sich hinter die Entscheidung der Kandidatin und sehen ihr Verhalten als gerechtfertigt an. 22 Prozent vertreten die Ansicht, dass man sich der Regeln und Herausforderungen des Formats bewusst sein müsse.

Debatte über Machtstrukturen

Auch in der Kommentarspalte wird die Entscheidung kontrovers diskutiert. Leser Daniel Hitz schreibt etwa: «Für mich hat damit dieses Model gewonnen. Nicht nur, weil sie hübsch ist, vor allem, weil sie mit ihrem Nein einzigartig ist und damit auch zeigt, dass sie eine intelligente Frau ist, die sich nicht für jeden Preis verbiegen lässt.»

Auch Userin Rosmarie Mattli lobt den Entscheid der Kandidatin: «Das junge Model hat mit ihrer Weigerung, nackt zu posieren, Charakter bewiesen!» Gleichzeitig kritisiert sie die Jury und deren Umgang mit der Situation: «Frau Klum geniesst ihre Machtspiele und somit die Abhängigkeit junger Frauen und deren Wunsch, Model zu werden.» Es seien verachtende Spiele, die unter dem Deckmantel ‹über die eigenen Grenzen gehen› den Kandidatinnen abverlangt würden. «Ich finde, Frau Klum geht ständig über die Grenzen, und zwar über die der anderen. Schlimm ist, dass sie auf die Selbstachtung eines Menschen mit Kündigung reagiert. Frau Klum handelte menschenverachtend!»

Ähnliche Worte findet Ruth Brönnimann. Sie zeigt sich beeindruckt vom Mut der Kandidatin und betont, dass nur wenige eine solche Entscheidung treffen würden, wenn sie wissen, dass damit das Aus verbunden ist. «Respekt», hält sie fest. «Jedes Jahr werden die Staffeln früher freizügiger. Das hat wenig mit Mode zu tun, sondern mit Einschaltquoten und Geld. Es ist erbärmlich, wie GNTM junge Menschen ködert für Ruhm und Erfolg.» Besonders problematisch sei für sie auch, dass die Sendung von einem jungen Publikum verfolgt werde. «Was wird hier vermittelt? Eine Realityshow mehr, die abgesetzt werden muss!»

Gegenstimmen zur Entscheidung

Doch nicht alle Leserinnen und Leser teilen diese Sichtweise und ordnen die Entscheidung von Safia kritisch ein. Leserin Alissa Boehn verweist darauf, dass das Format seit Jahren für Nacktshootings bekannt sei und Teilnehmende dies im Vorfeld wüssten. «Die Empörung kommt reichlich spät. Das nennt man nicht Haltung, sondern schlechte Vorbereitung.»

Auch Leserin Melanie Stoss meint: «Die Dame wird hier meiner Meinung nach übermässig glorifiziert. Ich finde, das ist nicht gerechtfertigt. Zum einen entscheidet sie sich bewusst, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen – ein Umfeld, das bekanntlich gewisse Erwartungen mit sich bringt. Zum anderen dürfte allgemein bekannt sein, dass dabei auch freizügigere Aufnahmen entstehen können. Vor diesem Hintergrund erscheint es mir wenig nachvollziehbar, dies im Nachhinein als überraschend oder unerwartet darzustellen.»

Für Daniel Jensen ist ebenfalls klar: «Für seine Prinzipien einzustehen, ist ein absolutes Muss. Das absolute Muss wäre aber gewesen, erst gar nicht mitzumachen! Sie will den Fünfer und s’Weggli: Mitmachen, aber selber bestimmen. Das Nacktshooting ist ja nicht überraschend gekommen, sondern war von Anfang an klar!»



