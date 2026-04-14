Schon Monate vor dem ersten Spiel als Trainer beim FC Zürich ist er in aller Munde: Marcel Koller hat sich als GC-Legende einen Namen im Schweizer Fussball gemacht. Gerade deswegen sind sich unsere Leser allerdings uneinig, ob er die richtige Wahl für den Posten ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der FC Zürich entlässt Trainer Hediger und holt Marcel Koller zu sich

56 Prozent von 9700 Lesern unterstützen den ehemaligen GC-Coach und -Spieler als neue Wahl

Trotz Kritik erwarten viele Fans, dass Koller den FC Zürich wiederbelebt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alessandro Kälin Redaktor Community

Der FC Zürich setzt auf ein neues Pferd. Nachdem fünf der letzten sechs Spiele verloren gingen und der Verein auf Platz 10 der Tabelle gefallen ist, muss Dennis Hediger als Trainer gehen. Sein Nachfolger für die neue Saison ist bereits bekannt. Es handelt sich um niemand Geringeren als die GC-Legende Marcel Koller.

Koller gilt mit den Meistertiteln bei St. Gallen und GC sowie dem Cupsieg beim FC Basel als einer der besten Trainer des Schweizer Fussballs. Auch in der Bundesliga und sogar in Ägypten verzeichnete er Erfolge. Trotzdem ist sich unsere Leserschaft uneinig, ob er für den FCZ die richtige Wahl ist.

Das denkt die Community über Koller

In einer nicht-repräsentativen Umfrage mit über 9700 Teilnehmern sind sich 56 Prozent einig, dass Marcel Koller der richtige Mann für den Zürcher Fussballverein ist.

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Auf der Gegenseite stehen jedoch trotzdem 44 Prozent, die ihn nicht in der Position sehen wollen. Laut ihnen wäre Koller bei den Grasshoppers besser aufgehoben. Auch in den Kommentaren scheiden sich dazu die Geister.

«Damit kommt viel Erfahrung nach Zürich.»

Wie in der Umfrage begegnen in der Kommentarspalte viele Leserinnen und Leser dem neuen Trainer beim FC Zürich mit Optimismus. Werner Widmer lobt die Entscheidung: «Endlich ein guter Schachzug! Er wird den FCZ als Trainer wieder nach oben bringen.» Beat Baur stimmt zu: «Koller bringt sicher ein Stück FCZ-DNA zurück in den Club. Für mich der richtige Schritt, damit kommt viel Erfahrung nach Zürich.»

Marcel Brönnimann freut sich ebenso: «Ich finde Koller toll. Egal für welchen Verein, er ist für mich immer authentisch und sympathisch. Und er ist zudem fast überall erfolgreich.» Benjamin Hutter hat tröstende Worte für Ex-Trainer Hediger übrig: «Ich freue mich auf den neuen FC Zürich, wünsche aber auch Hediger weiterhin alles Gute!»

«Klar, denn was wäre der FC Zürich ohne GC?»

Andere finden es mehr als unsportlich, dass gerade eine Grasshopper-Legende wie Koller zur Konkurrenz überläuft. So protestiert Peter Martin: «Ein absolutes No-Go! Eine GC-Legende beim FCZ ist das ultimative Tabu! Man sieht, wie dort die Nerven blank liegen.» Auch Luigi Frühling tadelt mit dem Trainer: «Herr Koller, mit allem Respekt, als GC-Legende macht man sowas nicht.» Christa Jäger scherzt: «Klar, denn was wäre der FC Zürich ohne GC?»

Zudem zweifeln einige Leser daran, dass allein ein Trainerwechsel den FC Zürich wieder an die Spitze der Tabelle bringen kann. Ernst Baumann kommentiert: «Schön, dass der FCZ noch immer daran glaubt, dass der Kopf an der Seitenlinie für eine erfolgreichere Zukunft ausreicht.» Piter Paulson stimmt zu: «Nicht der Trainer ist das Problem, sondern die Mannschaft.» Walo Pfister fügt an: «Keine schlechte Entscheidung, aber die Tore schiessen kann auch er nicht. Das können allein die Spieler.»