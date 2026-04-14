Die Entlassung von Dennis Hediger ist nichts als logisch. Die Verpflichtung von GC-Grösse Marcel Koller ist das Zeichen, dass der FCZ wieder zu alter Grösse finden will.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dennis Hediger nach 24 Spielen als FCZ-Trainer entlassen, nur 6 Siege

Marcel Koller soll den Klub zu alter Grösse führen

Berater Dino Lamberti stärkt seine Position im Klub War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Florian Raz Reporter Fussball

24 Spiele hat sie gedauert, die Amtszeit von Dennis Hediger (39) als Coach des FC Zürich. Gewonnen davon hat er bloss sechs. Als Interimslösung angetreten, wurde er Ende Dezember zum Cheftrainer ernannt. Bloss dreieinhalb Monate später ist seine Absetzung die einzige logische Lösung.

Mit der Ernennung von Marcel Koller (65) auf die kommende Saison hin zeigt der FC Zürich: Die Zeit der Experimente ist vorbei. Der selbst ernannte Spitzenklub will endlich auch wieder als solcher auftreten.

Mit Koller kommt der nächste Lamberti-Mann

Koller hat Kraft seines Namens so viel Gewicht, dass sich die Spieler nicht mehr hinter einem ihrer Meinung nach unfähigen Trainer verstecken können. Koller wird sich auch nicht mit einer behelfsmässig zusammengeschusterten Mannschaft zufriedengeben.

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Kollers Verpflichtung ist damit das Zeichen, dass der FCZ wieder oben angreifen will. Und ganz nebenbei hat Dino Lamberti (55) seinen nächsten Mann im Home of FCZ installiert. Bereits Carlos Bernegger (57) wird von Lambertis Agentur beraten. Es wäre keine Überraschung mehr, sollte Berater Lamberti zum neuen FCZ-Sportchef werden.

Hediger seinerseits ist auch das Opfer seines eigenen Ehrgeizes geworden. Obwohl er erst in diesem Frühjahr die höchste Trainerlizenz erwirbt, hat er sich dazu berufen gefühlt, die Profimannschaft eines Klubs mitten in einem grossen Umbruch zu übernehmen. Ein zu steiler Einstieg ins Business, wie sich nun herausstellt.

Am Ende hatte Hediger die Kabine verloren. Spieler beklagten sich offen über seine weichgespülten Analysen. Auch darum ist im Home of FCZ die Angst vor dem Fall auf den Barrageplatz gewachsen. Das soll nun Feuerwehrmann Bernegger verhindern. Und im Sommer wollen die Zürcher mit der einstigen GC-Grösse Koller in eine bessere Zukunft starten.