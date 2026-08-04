Ein Todesopfer, 25 Spitalpatienten – und viele offene Fragen: Der Legionellen-Ausbruch in Basel sorgt in der Community für Verunsicherung. Lauter ist aber die Kritik an der Kontrollpraxis.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Basel forderte ein Legionellen-Ausbruch ein Todesopfer, 25 weitere hospitalisiert

Behörden identifizierten eine Kühlanlage in Kleinbasel als wahrscheinliche Infektionsquelle

Community zeigt sich verunsichert und fordert Kontrollen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Der Legionellen-Ausbruch in Basel hat bereits ein Todesopfer gefordert, 25 weitere infizierte Personen mussten im Spital behandelt werden. Auslöser der sogenannten Legionärskrankheit sind Legionellen, Bakterien, die natürlicherweise im Wasser vorkommen und sich unter günstigen Bedingungen stark vermehren können. Werden sie über feinste Wassertröpfchen eingeatmet, können sie eine schwere Lungenentzündung verursachen.

Als wahrscheinliche Quelle der Infektionen haben die Behörden eine Kühlanlage in Kleinbasel, auf dem Dach eines Manor-Gebäudes, identifiziert und ausser Betrieb genommen. Ob die Anlage tatsächlich für den Ausbruch verantwortlich ist und wie es zur Verbreitung der Bakterien kam, wird weiterhin untersucht.

«Richtig schlimm, dass jetzt jemand gestorben ist»

Das Thema sorgt auch in der Community für Unbehagen. An einer Umfrage, an der mehr als 8000 Leserinnen und Leser teilnahmen, gaben knapp zwei Drittel an, wegen des Legionellen-Ausbruchs beunruhigt zu sein.

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Insbesondere mit Blick auf eine mögliche Gefahr in ihrer unmittelbaren Umgebung. Gut ein Drittel macht sich hingegen keine Sorgen, sich im eigenen Umfeld mit Legionellen zu infizieren.

Viele Leserinnen und Leser zeigen sich in den Kommentaren irritiert darüber, dass es überhaupt zu einem solchen Ausbruch kommen konnte. «Richtig schlimm, dass jetzt jemand gestorben ist», schreibt Managarm Mulisha.

Kritik wird laut: Im Zentrum stehen Fragen zur Wartung und möglichen Kontrolllücken. «Eine Kühlanlage als Bakterienschleuder? Wer hat hier versagt? Der Konstrukteur oder die Wartung?», fragt etwa Michael Meienhofer.

Melde- und Kontrollpflicht gefordert

Leser David HL macht seinem Unmut ebenfalls Luft und zieht einen Vergleich zu anderen Bewilligungsverfahren: «Wenn ich ein Dachfenster einbauen will, braucht es eine Baubewilligung – aber für solche Anlagen gibt es keine Meldepflicht?» Er fordert, dass die Schweiz dem Vorgehen in Ländern wie Frankreich oder Deutschland folgt, wo solche Anlagen regelmässig kontrolliert und erfasst würden.

In dieselbe Richtung gehen viele weitere Meinungsäusserungen. In den Kommentaren findet zudem ein reger Austausch darüber statt, wo im Alltag weitere potenzielle Gefahrenquellen lauern könnten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Legionellen findest du hier.