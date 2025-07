Droht der alten Luftseilbahn zum Rigi Burggeist das Aus? Die Bahn benötigt dringend eine Sanierung, doch es fehlen 500'000 Franken. Ohne die erforderlichen Mittel wäre eine Modernisierung unmöglich und die Anwohner gezwungen wegzuziehen. Was meint die Community?

1/7 Die Luftseilbahn nach Rigi Burggeist ist in die Jahre gekommen. Sie muss saniert werden. Foto: Alessandro Perucchi

Darum gehts Luftseilbahn zum Rigi Burggeist benötigt dringend Sanierung für Weiterbetrieb

Modernisierung kostet 3 Millionen Franken, 500'000 Franken fehlen noch

Ambra Moro Redaktorin Community

Die alte Luftseilbahn zum Rigi Burggeist hat nach 65 Jahren täglicher Benutzung eine Sanierung nötig - ohne, droht ihr die Schliessung. Denn die Kabinen sind rostig, die Stützen sind verformt und die Elektronik veraltet. Die Konzession läuft noch bis Ende 2026. Für den Weiterbetrieb ist eine Modernisierung von etwa 3 Millionen Franken nötig. Dazu fehlen jedoch 500'000 Franken, wie die Bahnbetreiber und Anwohner aus dem Weiler mitteilen. Den fehlenden Betrag aufzutreiben, sei essenziell, denn weiter oben wohnende Menschen seien auf die Luftseilbahn angewiesen. Nun hoffen die Bahnbetreiber auf die Bevölkerung.

Wie steht die Leserschaft dazu?

Unter den Leserinnen und Lesern finden sich einige Unterstützer der Burggeist-Bahn. So auch Daniel Gautschi. «Egal, wem diese Bahn gehört, wer sich in der Natur aufhält weiss, wie viel Wert diese Bahnen haben. Ich fände es schade. Wir hätten genug Menschen in der Schweiz, die locker das Geld hätten diese Bahn zu unterstützen, ohne nachher den grossen Profit darin zu sehen», meint er ernst.

Ein anderer Leser kann ihm nur zustimmen. «Ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig regionale Infrastruktur für das tägliche Leben und den sanften Tourismus ist. Umso bedauerlicher, dass es bei solchen klar sinnvollen Projekten oft so schwer ist, dass die öffentliche Hand entschieden und rechtzeitig eingreift. Es geht hier nicht um Luxus, sondern um Lebensqualität und Erreichbarkeit. Aber auch um den Erhalt einer landschaftlich und kulturell wertvollen Region. Hoffentlich findet sich noch genügend Unterstützung – verdient hätte es dieses Projekt auf jeden Fall», kommentiert er.

Leser Stefan Frick stellt einige Fragen in den Raum: «Was macht eigentlich die Seilbahn Volkspartei? Schützt und unterstützt sie ein solches Schweizer Kulturerbe? Immerhin lebt auf Alp Burggeist Älpler Baggenstoss! Hat er und die Bahn keine Subventionen verdient?»

«Haben Wildtiere denn nirgends mehr ihre Ruhe?»

Doch nicht alle Stimmen aus der Community sehen dies so. Winny Lechner gehört dazu. «Wenn die Nutzniesser dieser Luftseilbahn nicht bereit sind, die nötigen Geldmittel für eine Erneuerung aufzubringen, dann braucht es sie auch nicht. Das 'verborgene Juwel' müsste den Hauseigentümern und Wohnungseigentümern so viel Wert sein», findet sie.

Auch Jil Mächler äussert sich kritisch. «Beim Lesen habe ich mir gedacht, da kaufe ich einige Aktien, damit dieses Naturjuwel weiterhin erschlossen bleibt. Wenn dann aber zuletzt steht, dass da ein Technofestival stattfindet; in einem sogenannten Naturjuwel? Nein danke, dann definitiv nicht. Haben Wildtiere denn nirgends mehr ihre Ruhe?», fragt sie sich.

Und Jonas Runser schreibt: «Der Weiler wäre weiterhin per Seilbahn erreichbar, es gibt noch die Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg, welche von der Nordseite her den Weiler erschliesst. Schade hat man die Bewohner nicht gefragt, ob dies für sie keine valable Alternative darstellen würde. Und wenn nein: Weshalb nicht?»