Das Tessin gilt als «Altersheim der Schweiz» – eine Entwicklung, die viele Leserinnen und Leser beunruhigt. Sie diskutieren über hohe Gesundheitskosten, fehlenden Nachwuchs und die Frage, ob der Kanton ein Warnsignal für die ganze Schweiz ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tessin kämpft mit Überalterung: Fast ein Viertel der Bevölkerung ist pensioniert

Dem Kanton droht ein Millionendefizit – auch aufgrund des Gesundheitssystems

Leser fordern Konsequenzen

Das Tessin wird zum ältesten Kanton der Schweiz: Fast ein Viertel der Bevölkerung ist bereits im Rentenalter, in der Region Locarno ist der Anteil noch höher. Gleichzeitig sinken die Geburtenzahlen drastisch. Für Gemeinden und das Gesundheitswesen bedeutet das eine grosse Herausforderung – immer mehr ältere Menschen benötigen Pflege, während immer weniger Junge nachrücken.

Die Folgen zeigen sich besonders bei der Spitex. Steigende Gesundheitskosten, hohe Krankenkassenprämien und ein wachsender Pflegebedarf setzen das Tessiner System unter Druck. Öffentliche Spitex-Organisationen warnen vor Engpässen und fordern Lösungen, damit die Versorgung einer alternden Bevölkerung auch in Zukunft gesichert bleibt.

Grundlegende Reformen gefordert

Die Probleme im Tessiner Gesundheitswesen werfen auch eine grundsätzliche Frage auf: Wie soll die Schweiz mit den steigenden Gesundheitskosten umgehen? In einer Leserumfrage wollte Blick wissen, was dagegen am ehesten passieren sollte. Für die Mehrheit der Community braucht es grundlegende Veränderungen: 44 Prozent sprechen sich für eine umfassende Reform des Gesundheitssystems aus. 21 Prozent wünschen sich vor allem tiefere Krankenkassenprämien.

Deutlich weniger Stimmen erhalten konkrete Einzelmassnahmen: 11 Prozent fordern mehr Sparmassnahmen im Gesundheitswesen, 8 Prozent möchten die Unterschiede bei den Krankenkassenprämien zwischen den Kantonen verringern. Eine stärkere finanzielle Entlastung pflegender Angehöriger nennen 6 Prozent, ebenso viele geben an, dass ihre eigene Idee in der Umfrage nicht aufgeführt war. Nur 4 Prozent sehen attraktivere Pflegeberufe als wichtigste Stellschraube.

«Das Tessin ist eine Warnung»

Auch in den Kommentaren wird die Entwicklung intensiv diskutiert. Viele Leserinnen und Leser sehen im Tessin nicht nur ein regionales Problem, sondern einen Blick in die mögliche Zukunft der gesamten Schweiz. Sie warnen davor, dass Überalterung, hohe Gesundheitskosten und fehlender Nachwuchs weitere Kantone vor ähnliche Herausforderungen stellen könnten.

Für Leser Thomas Kopp ist klar: «Das Tessin zeigt uns die Zukunft der Schweiz. Da wundert man sich nicht, dass die Schweizer keinen Nachwuchs mehr bekommen. Ein Leben in der Schweiz ist als junger Schweizer kaum mehr bezahlbar!» Der Südkanton sei deshalb «eine Warnung an uns alle» – ohne Gegenmassnahmen könnten weitere Regionen folgen.

Auch Joe Remle, der als Tessiner seit Jahrzehnten die Entwicklung des Kantons beobachtet, sieht dringenden Handlungsbedarf. «Bereits vor zwanzig Jahren schrieb ich, dass sich unser Tessin zum ‹Altersheim der Schweiz› entwickeln würde. Diese Entwicklung ist eingetreten – nur haben wir es versäumt, sie aktiv zu gestalten.» Statt die Veränderungen nur zu beobachten, brauche es aus seiner Sicht eine aktive Standortpolitik, die festlegt, wie sich die Region künftig entwickeln soll. «Es bleibt zu hoffen, dass die Debatte geführt wird – bevor uns nur noch der Wegzug in die Romandie bleibt!»

Hansruedi Schifferlede sieht die Politik ebenfalls in der Pflicht. Angesichts der sinkenden Geburtenrate und der zunehmenden Überalterung brauche es aus seiner Sicht eine Kehrtwende in der Familienpolitik. «Wer ständig von der Überalterung der Gesellschaft spricht, darf bei der Familienpolitik nicht länger tatenlos zusehen. Es braucht sofort wirksame und attraktive Anreize, damit sich junge Familien wieder für Kinder entscheiden können», fordert er. Zudem müssten aus seiner Sicht auch Bereiche wie die Krankenkassen, das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Spitex sowie gewinnorientierte Pflege- und Altersheime «schonungslos auf den Prüfstand».



