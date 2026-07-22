Der FC Lugano wird ab der bevorstehenden Saison ohne Stürmer Georgios Koutsias auskommen müssen. Der Grieche wechselt zu Famalicao nach Portugal.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Georgios Koutsias (22) wird den FC Lugano verlassen und nach Portugal wechseln. Dort wird sich der Grieche dem FC Famalicao anschliessen. Blick berichtete bereits Anfang Juni über das Interesse des Klubs aus der höchsten Liga Portugals.

Koutsias habe sich gemäss Blick-Informationen bereits von seinen Teamkollegen bei den Tessinern verabschiedet. Wie viel die Luganesi bekommen, ist nicht bekannt. Aufgrund des geschätzten Marktwertes von zwei Millionen Euro dürfte aber eine siebenstellige Summe rausschauen. Nach Blick-Infos wurden zumindest alle Forderungen vollumfänglich erfüllt.

Koutsias kam im Januar 2025 auf Leihbasis von Chicago Fire ins Tessin und blieb dort bis Ende desselben Jahres. Auf diese Rückrunde hin übernahmen die Luganesi dann den Stürmer definitiv (ablösefrei). Für Lugano hat Koutsias in diesen eineinhalb Jahren 59 Partien absolviert und 14 Tore geschossen.

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