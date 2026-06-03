Georgios Koutsias möchte den FC Lugano verlassen. Wie Blick weiss, ist der portugiesische Klub Famalicão hinter dem Griechen her. Ein erstes Angebot ist im Tessin angekommen, ist aber noch zu tief.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Georgios Koutsias will Lugano verlassen

Famalicão aus Portugal scheint ernsthaftes Interesse am Griechen zu haben

Eine Einigung ist aber noch nicht zustande gekommen

Mit zwei Toren in den letzten beiden Spielen ist Georgios Koutsias (22) bei Lugano ein toller Saisonabschluss gelungen. An seinen Zukunftsplänen dürfte das jedoch wenig geändert haben. Der Grieche sieht seine Zukunft nicht mehr im Tessin. Bislang fehlt allerdings das passende Angebot auf dem Schreibtisch von Lugano-Sportchef Sebastian Pelzer (45).

Das könnte sich in den kommenden Wochen ändern. Mit seinen zwei Treffern zum Saisonabschluss dürfte Koutsias bei dem einen oder anderen zusätzlichen Interessenten auf den Radar gerückt sein. Sein Umfeld arbeitet jedenfalls intensiv daran, dem Stürmer den nächsten Karriereschritt zu ermöglichen.

Gemäss Blick-Informationen zeigt der portugiesische Erstligist Famalicão, Tabellenfünfter der abgelaufenen Saison, konkretes Interesse am Griechen. Die Portugiesen haben bereits ein offizielles Angebot eingereicht, wie Pelzer auf Anfrage bestätigt. Dieses liege derzeit jedoch noch unter den finanziellen Vorstellungen der Tessiner.

Nach dem jüngsten Update wird Koutsias' Marktwert auf der Plattform Transfermarkt auf zwei Millionen Euro geschätzt. Eine Summe in dieser Grössenordnung dürfte ein interessierter Klub mindestens aufbringen müssen, um sich die Dienste des griechischen U21-Nationalstürmers zu sichern.

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