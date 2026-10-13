«Was wir jetzt sehen, ist nur der Anfang!»

Hacker bringen Kühlschränke zum Auftauen, sensible Daten geraten in falsche Hände: Cyberangriffe zeigen, wie verwundbar vernetzte Systeme sind. In der Community wächst die Sorge vor der digitalen Zukunft – das zeigt eine Leserumfrage.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Hunderte Supermärkte in Westeuropa wurden Ziel einer Cyberattacke: Hacker manipulierten Kühl- und Gefriergeräte aus der Ferne und lösten die automatische Abtaufunktion dauerhaft aus. Die Folge: Zahlreiche Filialen mussten Lebensmittel entsorgen, der Schaden könnte in die Millionen gehen. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang unklar.

Ende September sorgte bereits ein anderer Cyberangriff für Schlagzeilen: Der Bund bestätigte einen Datenabfluss bei der Pensionskasse Publica, die für die berufliche Vorsorge von Bundesangestellten und weiteren angeschlossenen Organisationen zuständig ist. Ein Angriff auf einen externen Softwarelieferanten hatte dazu geführt, dass sensible Informationen in fremde Hände gelangten.

Solche Vorfälle werfen Fragen auf, die mit dem rasanten technologischen Fortschritt immer drängender werden: Wie sicher sind vernetzte Geräte – und was passiert, wenn sie in die falschen Hände geraten?

Umfrage zeigt grosse Sorge vor KI

In der Community sorgen Cyberangriffe auch mit Blick auf die Zukunft für Gesprächsstoff. Eine Leserumfrage zeigt: Die Sorge vor einem Kontrollverlust ist gross. 76 Prozent der Teilnehmenden haben Angst, dass wir die Kontrolle über die Technik verlieren könnten. 18 Prozent machen ihre Einschätzung davon abhängig, wie stark Prävention und Sicherheit ausgebaut werden. Nur 6 Prozent sehen die Entwicklung mit KI vor allem als Chance.

Auch in den Kommentaren überwiegt die Skepsis gegenüber der zunehmenden Digitalisierung. Patrik Baumgärtner befürchtet, dass solche Angriffe künftig häufiger werden: «Kritischer wirds, wenn die Energieinfrastruktur, Wasserversorgung oder gar die Flugverkehrsüberwachung manipuliert wird. Mit steigender Digitalisierung werden solche Szenarien leider immer wahrscheinlicher.»

Lena Kerner blickt ebenfalls besorgt in die Zukunft. «Jeden Tag wird man über die ein oder andere Form von Internetangriffen informiert. Die ach so heilbringende Digitalisierung wird uns in Zukunft noch viel mehr kosten, wenn KI noch besser entwickelt ist.» Für sie ist klar: «Was wir jetzt sehen, ist nur der Anfang!»

User Felix Villiger kritisiert, dass immer mehr Bereiche digitalisiert und vernetzt werden: «Alles muss elektronisch abgewickelt werden. Jeder muss mit der Technik Schritt halten.» Dabei wachse aus seiner Sicht auch das Risiko, dass die Sicherheitsmassnahmen mit der Entwicklung nicht mithalten können und Hacker einen Schritt voraus seien. Sein Fazit: «Mit der KI hat sich die Situation stark verschlimmert, und das wird nicht besser.»

KI als Chance?

Doch nicht alle teilen diese Sorgen. Leser Thomas Meier sieht in den Cyberangriffen keinen Grund, neue Technologien grundsätzlich infrage zu stellen. «Mir macht das keine Angst. Technische Systeme waren schon immer angreifbar, auch bevor es KI gab», schreibt er. Entscheidend sei für ihn, dass man aus solchen Vorfällen lernt und die Sicherheitsvorkehrungen verbessert. «Wegen jeder neuen Technologie gleich den Teufel an die Wand zu malen, bringt uns auch nicht weiter!», doppelt er nach.

Auch Leserin Sarah Keller betrachtet KI in erster Linie als Chance und nicht als Bedrohung. «Natürlich müssen wir uns mit den Risiken auseinandersetzen und klare Sicherheitsstandards schaffen», schreibt sie. Doch technische Fortschritte allein wegen möglicher Gefahren abzulehnen, bezeichnet sie als kurzsichtig. «Vielmehr sollten wir lernen, verantwortungsvoll mit diesen Möglichkeiten umzugehen und die Entwicklung aktiv mitzugestalten», argumentiert sie.

Wie schätzt du die Entwicklung ein? Siehst du KI und vernetzte Technik eher als Chance oder überwiegen für dich die Risiken? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare!