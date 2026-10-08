Bei einem Cyberangriff auf einen Softwarelieferanten der Bundespensionskasse Publica sind Daten abgeflossen. Welche Informationen betroffen sind, ist noch unklar. Die Versicherten wurden informiert, die Bundesanwaltschaft ermittelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bei einem Cyberangriff auf einen Softwarelieferanten der Bundespensionskasse Publica sind Daten abgeflossen

Welche Daten betroffen sind, wird derzeit abgeklärt

Die Versicherten wurden informiert, die Bundesanwaltschaft ermittelt

Sven Altermatt Co-Ressortleiter Politik

Ein Cyberangriff auf einen externen Softwarelieferanten der Pensionskasse des Bundes Publica führte zu einem Datenabfluss. Das Unternehmen habe den Angriff Ende September festgestellt und Strafanzeige erstattet, machte Publica am Donnerstagmorgen publik. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.

Publica ist für die berufliche Vorsorge von Bundesangestellten und weiteren angeschlossenen Organisationen zuständig. Welche Daten vom Angriff betroffen sind, werde derzeit gemeinsam mit den zuständigen Bundesstellen abgeklärt. Publica habe die Versicherten über den Datenabfluss und die getroffenen Massnahmen informiert. Nähere Angaben macht die Pensionskasse keine dazu.

Andere Bundesstellen unterhalten laut Mitteilung keine Geschäftsbeziehungen mit dem betroffenen Softwarelieferanten.