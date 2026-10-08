Polizei warnt vor Betrugsmaschen nach Pensionskassen-Hack

Bei einem Cyberangriff auf einen Softwarelieferanten der Bundespensionskasse Publica sind Daten abgeflossen. Die Polizei warnt nun vor Betrugsmaschen durch gestohlene Daten.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei Genf warnt infolge eines Datenabflusses bei der Pensionskasse des Bundes Publica vor zunehmenden Betrugsversuchen. Am Donnerstag bestätigte der Bund, dass es aufgrund eines Cyberangriffs auf einen externen Softwarelieferanten der Pensionskasse Publica zu einem Datenabfluss gekommen sei.

Das Unternehmen habe den Angriff Ende September festgestellt und Strafanzeige erstattet, teilte Publica am Donnerstagmorgen mit. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen. Publica ist für die berufliche Vorsorge von Bundesangestellten und weiteren angeschlossenen Organisationen zuständig. Welche Daten vom Angriff betroffen sind, werde derzeit gemeinsam mit den zuständigen Bundesstellen abgeklärt, heisst es in der Mitteilung.

Gestohlene Daten bleiben lange im Umlauf

Infolge des Datenabflusses könnten personalisierte Betrugsversuche per E-Mail, SMS oder Telefon wieder zunehmen, warnt die Kantonspolizei Genf. Denn über abgeflossene Daten könnten Betrüger etwa an Namen, die Adresse und manchmal auch die genaue Verbindung zwischen einer Person und der gehackten Organisation gelangen.

Bei der Kontaktaufnahme könnten diese gezielt gegen die potenziellen Betrugsopfer eingesetzt werden, um an die Bankdaten zu gelangen. Das Risiko für solche Betrugsversuche bestehe dabei auch für längere Zeit. Denn gestohlene Daten blieben noch lange nach dem Vorfall im Umlauf, warnt die Polizei.

Was kann ich tun?

Um richtig auf Betrugsversuche zu reagieren, empfiehlt die Kantonspolizei Genf: