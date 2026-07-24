Als Teenager zog sich Julia Gut (27) wegen unangenehmen Sprüchen aus der Oldtimer-Szene zurück. Heute sitzt sie am Steuer ihres MGB GT – und hat mit ihrem eigenen Classic-Car-Klub eine Plattform für Frauen geschaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julia Gut gründet ersten Classic-Car-Klub für Frauen in der Schweiz

Sie will Frauen ermöglichen, ihre Oldtimer-Leidenschaft ohne Sexismus auszuleben

Video ging viral: «Race like her» begeistert zahlreiche Frauen

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Ein glänzender MGB GT, englisches Weiss, rotes Interieur – und am Steuer eine 27-jährige Frau mit einem breiten Lachen, Hündin Lotta auf dem Beifahrersitz. Für Julia Gut sind Oldtimer keine verstaubten Museumsstücke, sondern Fahrzeuge voller Charakter und Geschichten. Als Gründerin des ersten Schweizer Classic-Car-Klubs für Frauen will sie zeigen: Oldtimer sind längst keine reine Männerdomäne mehr.

Die Faszination für alte Fahrzeuge begleitet die 27-Jährige seit ihrer Kindheit. «Mein Papi hat mich in diese Welt eingeführt. Ich habe das einfach im Blut», erzählt sie im Gespräch mit Blick. Schon früh nahm er sie mit an Autorennen und Oldtimer-Treffen. Für die Oldtimer-Liebhaberin sind die Fahrzeuge weit mehr als reine Fortbewegungsmittel: «Bei uns haben Autos Seelen. Das verstehen alle, die Oldtimer fahren.»

Als Frau in einer Männerwelt

Als Julia mit 16 Jahren ihren Vater weiterhin an Events begleitete, merkte sie, dass nicht alle ihre Leidenschaft selbstverständlich sahen. «Da kamen Sprüche von Männern wie: ‹Bist du die junge Freundin von deinem Vater?›», erzählt sie. Solche Aussagen seien sehr unangenehm gewesen. «Das hat mich eingeschüchtert.» Für eine längere Zeit zog sie sich deshalb aus der Szene zurück. Die Liebe zu den alten Autos verschwand aber nie.

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Der Weg zurück begann durch einen Kollegen, der sie zu einem Oldtimer-Event einer jungen Community mitnehmen wollte. Obwohl ihr Kollege kurzfristig absagte, ging Julia alleine hin. Sie knüpfte Kontakte und stellte fest: Es gibt viele junge Menschen, die diese Leidenschaft teilen. Auf Frauen traf sie jedoch nach wie vor kaum. «Also startete ich auf Social Media einen Aufruf und suchte nach anderen Frauen, die einen Oldtimer fahren.» Die Reaktion überraschte sie: Erste Treffen entstanden, ein Video ging viral – und daraus entwickelte sich der «Race Like Her»-Klub.

Eine Plattform für Frauen mit Benzin im Blut

Inzwischen organisiert Julia regelmässig Events. Mit ihrem Klub möchte sie Frauen eine Plattform geben, auf der sie ihre Leidenschaft teilen können. «Es geht nicht darum, dass wir keine Männer in der Szene wollen. Es geht darum, dass Frauen dieses Hobby geniessen können, ohne mit sexistischen Kommentaren konfrontiert zu werden.»

Mittlerweile hat Julias Projekt so viel Anklang gefunden, dass sie sich damit selbständig machen konnte. Nebenbei bleibt sie Primarlehrerin. «Meine Klasse hat mega Freude, dass ich das mache», erzählt sie. Heute steckt sie ihre Energie noch stärker in ihr Herzensprojekt – und möchte damit die Begeisterung für klassische Fahrzeuge weitertragen.



