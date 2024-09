«Mit einem frisch verliebten Paar würde ich nicht verreisen»

Blick-Leserin Fabienne wollte mit ihrer Freundin in die Ferien gehen. Doch dann hat Amanda ihren Freund eingeladen. Nun weiss Fabienne nicht, ob sie die Reise absagen, das Gespräch suchen oder als drittes Rad am Wagen mitfahren soll. Die Meinung der Community ist klar.

Ütopya Kara Praktikantin Community

Es sollten entspannte Ferien unter Freundinnen werden. Lange hat Blick-Leserin Fabienne (26) darauf gespart, um gemeinsam mit ihrer Freundin Amanda dem hektischen Alltag zu entfliehen und wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Doch plötzlich droht der geplante Mädelsurlaub eine unerwünschte Wendung zu nehmen: Amanda will ihren neuen Freund mitnehmen. Ein Schock für Fabienne: «Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass sie ihren Freund dabeihaben möchte.»

Fabienne versteht zwar, dass Amanda frisch verliebt ist, aber so hatte sie sich die Reise nicht vorgestellt. Ratlos wendet sie sich an die Community und fragt: «Soll ich die Ferien absagen, mit Amanda sprechen oder als drittes Rad mitfahren?»

Das rät die Community

Einige Leser raten Fabienne dazu, die Reise ganz abzusagen. Antonio Alessa spricht aus eigener Erfahrung: «Ich war naiv und habe Ferien mit einem frisch verliebten Paar gemacht. Die beiden haben die ganze Zeit zusammen geturtelt und Verliebtheit zelebriert, für mich war eigentlich kein Platz.»

Irene Kauer findet Amandas Verhalten respektlos: «Sowas geht gar nicht, entweder zu zweit wie geplant oder gar nicht. Und dann, ohne die Freundin wenigstens zu fragen, sie einfach vor die Tatsache zu stellen, zeigt ja, wie sie tickt.»

Auch Roland Durrer sieht ein direktes Gespräch als Lösung: «Ich würde ein Gespräch mit beiden zusammen suchen, vielleicht verzichtet ja der neue Freund von sich aus. Wenn nicht, dann die zwei alleine ziehen lassen.»

Madlen Schneider hingegen schlägt klare Worte vor: «Such das Gespräch und stell sie vor die Wahl – entweder mit dir ohne Freund oder ohne dich mit Freund! Fünftes Rad am Wagen sein, ist nicht lustig!» Diese Meinung teilt auch Christina Sommer: «Mit einem frisch verliebten Paar würde ich nicht verreisen wollen. Gibt es nicht eine andere Person, die du mitnehmen könntest?»

Langjährige Freundschaft oder neue Liebe?

Bea Fischer appelliert an die Bedeutung der Freundschaft: «Die Freundin muss sich da entscheiden, entweder so wie geplant, oder sie geht besser mit ihrem neuen Freund zusammen weg. Langjährige Freundschaften haben Vorrang, die Partner in Beziehungen kommen und gehen öfters wieder. Diese Erfahrung habe ich leider auch gemacht und später bereut.»

Dieter Neth bietet einen alternativen Ansatz an: «Seltsame Idee von der Freundin, eine andere Frau zu ihren ersten Pärchenferien mitzunehmen. Lösung: ein Solo-Trip. Tu ich des Öftern und bin da nur dann alleine, wenn ich es möchte. Ansonsten null Stress, und ich kann genau das tun, was ich will, ohne Kompromisse.»