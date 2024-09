Jonas feiert bald seinen Geburtstag und will dafür in ein Restaurant. Foto: Shutterstock 1/5

Leser Jonas wird bald 20 und möchte mit seinen Liebsten feiern. Dabei hat eine klare Vorstellung: Er lädt seine Freunde ins Restaurant ein, übernimmt die Getränke und möchte, dass seine Gäste ihr Essen selbst bezahlen. Doch seine Mutter findet das unangemessen. «Sie ist der Meinung, dass ich alles selber zahlen muss als Gastgeber. Ich finde nicht, dass man vor mir erwarten kann, für 15 Personen zu bezahlen», erklärt er.

Muss Jonas in seinen jungen Jahren selber das gesamte Geburtstagsfest finanzieren? Oder ist es auch in Ordnung, wenn alle ihr Essen selber bezahlen?

Das rät die Community

Die Frage, ob Jonas als Gastgeber für alles aufkommen muss, sorgt für geteilte Meinungen. Viele Leserinnen und Leser sind sich nicht einig, ob Jonas' Vorschlag in Ordnung ist.

Hans Burger ist strikt dagegen: «Wer einlädt, sollte auch zahlen! Ich würde mich schämen, Freunde einzuladen und dann Geld oder Essen von ihnen zu verlangen. Die jüngere Generation mag das vielleicht anders sehen, aber ich würde niemals zu einer Feier gehen, bei der ich mein eigenes Essen mitbringen muss!» Auch Simone Hediger sieht das ähnlich: «Wer kein Geld hat, feiert sicher nicht im Restaurant und lässt die angeblichen ‹Gäste› bezahlen.» Auch Brian Bader betont: «Handelt es sich um eine Einladung, dann wäre es angebracht, dass Jonas bezahlt. Bei einem Treffen bezahlt jeder selber.»

Markus Zahner erinnert an seine eigenen Erfahrungen: «Den 20. meiner Tochter habe ich mit circa 80 Prozent unterstützt. Das ist doch eine Marke, wo die Eltern auch in die freiwillige Unterstützer-Rolle kommen. Ab den Drinks darf dann die Gästeschar die individuellen Kosten tragen.»

Budgetgerechte Alternativen

Andere Leser haben Verständnis für Jonas' Situation und bieten Lösungsvorschläge an. Nancy Kraus sagt: «Das ist absolut ok so. Man kann von so einem jungen Mann nicht verlangen, dass er alles bezahlt. Ich würde ihm noch empfehlen, dass er nur Getränke wie Mineralwasser, Bier und einen Rotwein und einen Weisswein zur Auswahl lässt und vor allem sämtliche Schnäpse selbst zu bezahlen sind. Sonst kann das sehr teuer werden.»

Schaya Gasser ist der gleichen Meinung: «Ich empfehle dem jungen Mann, seine Feier seinem Budget anzupassen.» Auch Rosemarie Stierli sieht das so: «Wenn Jonas eine Einladung zu seinem 20. Geburtstag machen will, soll er das im Rahmen seines Budgets machen. Es muss kein Restaurant sein, das ist teuer.» Fabienne Steiner gibt ebenfalls einen Tipp: «Dass der junge Mann, mit 20, das Restaurant für alle nicht bezahlen kann, ist verständlich. Er sollte dann aber sein Fest dem Budget anpassen. Zu Hause grillieren oder Pizza selber machen. Hätte mir in dem Alter auch mehr Spass bereitet, als ins Restaurant zu sitzen.»

Leserin Beatrice Auer fasst zusammen: «Bin mit der Mutter einverstanden. Mein Vorschlag, wenn's finanziell sonst gar nicht geht: Zu Hause grillieren, jeder Eingeladene bringt einen Salat oder ein Dessert mit.»