1/5 Leser Stefan flog mit seiner Frau und den beiden Kindern von Griechenland in die Schweiz

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Wegen einer kurzfristigen Sitzplatzänderung sass Leser Stefan auf dem Rückflug von den Ferien in Griechenland getrennt von seiner Familie. Aber nicht nur das: Er bekam einen Sitz zwischen zwei fremden Personen zugewiesen und fühlte sich stark eingeengt. «Sobald ich mich hingesetzt hatte, wurden beide Armlehnen sofort von meinen Sitznachbarn in Beschlag genommen. Ich musste den ganzen Flug über eingeengt sitzen und hatte keine Möglichkeit, mich vernünftig zu bewegen», erzählt er.

Was ihn nun nach dieser mühsamen Rückreise aber am meisten beschäftigt ist die Frage «Wem gehört eigentlich welche Armlehne im Flugzeug?». Um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, suchte er den Rat der Community.

Das meint die Community

Wem gehört welche Armlehne? Auf diese Frage hat Leser Peter Schuster eine klare Antwort: «Wer in der Mitte sitzt, bekommt beide Armlehnen. Ungeschriebenes Gesetz.» Dem doppelt Martin Müller gleich nach. «Die Armlehnen gehören dem Passagier in der Mitte, und zwar beide – basta!», kommentiert er. Er versucht selber immer ein Platz am Fenster oder beim Gang zu buchen und überlässt dann dem Passagier in der Mitte die Armlehne. Warum? «Weil ich weiss, wie mühsam das ist, so eingequetscht zu sein», erklärt er.

Hansjörg Hiltebrand geht gar noch einen Schritt weiter, um die Armlehnen für sich zu bekommen. «Ganz einfach die anderen Arme wegdrücken, mach ich auch. Auch wenn die anderen dumm aus der Wäsche schauen, das kann ich auch», schreibt er mit einem Smiley. Und auch Helmut Talmann kann sich einen kleinen Witz nicht verkneifen. «Die Armlehne gehört demjenigen mit dem stärkeren Arm», schreibt er.

Doch nicht alle können die Diskussion und den Kampf um die Armlehne im Flugzeug verstehen. So auch Leserin Eva Gehrig. «Im Ernst, es ist ein Kurzstreckenflug von etwa drei Stunden, da kann es doch mal bisschen eng sein», findet sie. Auch Dieter Neth versteht den Aufruhr nicht. «Auf einem kurzen Hopser von Griechenland bis Zürich kann man das doch ertragen, wenn man sonst stundenlanges tägliches Pendeln im Stehen im Alltag als Alternative hinnimmt», argumentiert er.