1/5 Leserin Sofia ist verzweifelt. Die Hitze bereitet ihr schlaflose Nächte.

Wenns draussen heiss ist, muss man einen kühlen Kopf bewahren. Oder genauer, eine kühle Wohnung. Das findet auch Leserin Sofia. Sie ist mit ihrem Freund Thomas in die erste gemeinsame Wohnung gezogen. Das Zusammenleben findet sie sehr schön, doch langsam ist die Fassade oder bröckeln. Oder besser gesagt, am Schwitzen.

Denn über eine Sache sind sich die Neuverliebten uneinig. Bleibt die Wohnung kühler, wenn die Fenster in der Nacht geschlossen oder offen sind? Sofia findet nämlich geschlossene Fenster besser. «So kommen auch keine Mücken rein», erklärt sie. Ihr Freund Thomas will diese aber öffnen, um frische Luft zu bekommen. Um der Diskussion ein Ende zu setzen, suchen sie nun den Rat der Community.

Das meint die Community

Die Leserinnen und Leser scheinen aber eine klare Meinung zu haben, und sind auf der Seite von Sofia, wie auch ein Voting auf Blick zeigt, bei dem rund 8300 User mitgemacht haben. 77 Prozent finden nämlich, dass die Fenster geschlossen sein müssen, wenn es draussen heiss ist. Nur 23 Prozent finden, dass die Fenster geöffnet sein sollten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Leser Michael Mani gehört wohl zur Mehrheit. «Früher hatte ich das Fenster nonstop offen. Jetzt lüfte ich am Morgen und schliesse alles. Wenn ich am Abend nach Hause komme, ist die Wohnung kühl», erzählt er. Auch René Minder schwört auf diese Taktik: «Man lüftet am Morgen, wenn es kühl ist. Ansonsten bleiben die Fenster zu.»

Und wenn man sich mal unsicher ist, wann genau der perfekte Zeitpunkt ist, um die Fenster zu öffnen, hat Markus Hunziker einen Tipp. «Wenn es draussen kälter ist als drinnen: Fenster öffnen. Wenn es draussen wärmer ist als drinnen: Fenster schliessen und Rolladen runter!» Wem das noch immer zu heiss ist, kann vielleicht den Tipp von Marion Jost nachmachen. Sie hat sich nämlich für die heissen Monate Kühlelemente gekauft und eingefroren. «Diese dann vor den Venti stellen, es fühlt sich gleich frischer an!»

Wie behältst du einen kühlen Kopf im Sommer? Schreib uns deinen Tipp gleich unten in die Kommentarspalte!