Die Sommerhitze bringt Sofia und Thomas in ihrer neuen Wohnung zum Schwitzen. Während Sofia die Fenster geschlossen hält, um die Hitze draussen zu lassen, besteht Thomas auf frische Luft. Der Streit um die richtige Methode eskaliert. Sie sucht den Rat der Community.

1/5 Leserin Sofia ist verzweifelt. Die Hitze bereitet ihr schlaflose Nächte.

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Endlich ist der Sommer auch in der Schweiz eingekehrt. Lange Sommertage, Feierabend in der Badi und kühles Bier – schöner könnten die Sommermonate nicht sein. Doch ein grosses Problem bringt die Hitze mit sich, die heissen Nächte.

Darunter leidet zurzeit auch Leserin Sofia. Sie ist vor wenigen Monaten mit ihrem Freund Thomas in die erste gemeinsame Wohnung eingezogen. «Das Zusammenleben ist wunderschön, wir geniessen die gemeinsamen Abende und das Aufwachen nebeneinander», schreibt sie. Doch langsam bröckelt die Fassade. «Unsere Wohnung ist zuoberst im Block, im Sommer ist es unglaublich heiss. Seit einigen Tagen kann ich kaum ruhig schlafen, weil mir der Schweiss nur noch runterläuft», schreibt sie. Sie sucht nun den Rat der Community.

Sie schliesst tagsüber und in der Nacht die Fenster, damit keine Hitze hereinkommt. Ihr Freund Thomas öffnet diese aber immer, um frische Luft hereinzulassen. Das sorgt für Rosenkrieg im Eigenheim. «Er will frische Luft im Schlafzimmer, aber bei über 30 Grad Celsius gibts doch gar keine frische Luft! Ausserdem strömen die Mücken nur noch in unser Schlafzimmer rein», erzählt sie verzweifelt. Er beharrt aber auf seine Methode. Wer von den beiden hat recht?

