«Dein Verlobter muss klare Grenzen setzen»

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Die Hochzeit – ein Tag, der als der schönste im Leben eines Paares gelten soll.

Community-Team

Eine Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben eines Paares sein. Doch die Vorbereitungen dafür sind oft alles andere als schön. Sie können sehr anstrengend sein und die Nerven stark strapazieren – besonders dann, wenn sich die Schwiegermutter zu sehr einmischt.

Auch Leserin Laura sieht sich derzeit mit einer solchen Situation konfrontiert, und suchte deshalb Rat bei der Community: «Mein Verlobter und ich planen gerade unsere Hochzeit. Leider gibt es ein grosses Problem: meine Schwiegermutter. Sie mischt sich in jede einzelne Entscheidung ein. Es begann mit kleinen Dingen, doch mittlerweile hat sie sich so weit eingemischt, dass sie sogar vorschlägt, dass ich ihr Hochzeitskleid tragen soll! Ich fühle mich völlig überrumpelt. Mein Verlobter versucht, es beiden Seiten recht zu machen, und möchte seine Mutter nicht verletzen, aber gleichzeitig weiss er, wie wichtig mir unsere eigene, individuelle Hochzeit ist. Ich möchte ihn nicht in eine schwierige Lage bringen, aber ich kann nicht weiter zulassen, dass unsere Hochzeit komplett von meiner Schwiegermutter diktiert wird. Habt ihr irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, wie man in solch einer Situation am besten vorgeht?»

Das rät die Community

Leserin Nathalie Huber empfiehlt: «Ich würde das Gespräch mit deiner Schwiegermutter suchen. Der Tag sollte einzigartig sein, und das erreicht man nur, wenn man selbst plant, was einem wichtig ist.» Sie und ihr Verlobter sollten jedoch sicherstellen, dass die Schwiegermutter dennoch in die Vorbereitungen einbezogen wird, indem sie ihr eine andere Aufgabe übertragen.

Auch Irene Kauer ist der Meinung: «Es ist eure Hochzeit und niemand hat das Recht, sich einzumischen.» Sie teilt ihre eigene Erfahrung: «Mach nicht denselben Fehler wie ich vor 49 Jahren. Ich liess mich überreden, ein Secondhand-Kleid zu tragen, und bereue es bis heute.»

Eine Leserin, die anonym bleiben möchte, stimmt ebenfalls zu: «Das Verhalten deiner zukünftigen Schwiegermutter ist inakzeptabel.» Sie rät jedoch, als Kompromiss könnte man ein kleines Detail ihres Kleides versteckt in das eigene Kleid einarbeiten, um den Frieden zu wahren.

«Dein Verlobter muss klare Grenzen setzen»

Leser Michael Berger hingegen ist der Ansicht, dass es die Aufgabe des Mannes ist, das Gespräch mit seiner Mutter zu suchen: «Sprich mit deinem Verlobten und sage ihm, dass es so nicht weitergehen kann. Er soll Verantwortung übernehmen und seiner Mutter mit Mut und Respekt deutlich klarmachen, dass dies eure Hochzeit ist.»

Werbung

Auch Heinz Jung ist dieser Ansicht: «Dein Verlobter muss klare Grenzen setzen. Das ist nur der Anfang von Problemen in eurer Ehe. Als Nächstes wird sich die Schwiegermutter bei euren Kindern einmischen, dann beim Kauf des Eigenheims, und so weiter.»

«Das Problem ist nicht die Schwiegermutter, sondern der Bräutigam, der sich nicht vor seine Frau stellt», findet auch E. Orso.

Brauchst auch du einen Rat von der Community? Egal ob du einen Beziehungstipp brauchst, einen Umgang mit schwierigen Nachbarn suchst oder einen Rat zu sozialen Normen benötigst – teile deine Frage unten im Formular mit!