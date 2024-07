Leserin Laura heiratet bald. Ihre Schwiegermutter mischt sich aber in die ganze Hochzeitsplanung ein. «Sie hat sogar vorgeschlagen, dass ich ihr Hochzeitskleid tragen soll! Was soll ich tun?», will sie von der Community wissen.

1/5 Die Hochzeit – ein Tag, der als der schönste im Leben eines Paares gelten soll.

Eine Hochzeit sollte der schönste Tag im Leben eines Paares sein. Doch was passiert, wenn sich eine Schwiegermutter zu sehr einmischt und den Tag zu ihrem eigenen macht? Diese Frage beschäftigt viele Paare, die sich plötzlich in einem Dilemma zwischen eigenen Wünschen und familiären Erwartungen wiederfinden.

Auch Leserin Laura befindet sich gerade in so einer Situation. Sie sucht Rat bei der Blick-Community: «Mein Verlobter und ich planen gerade unsere Hochzeit. Leider gibt es ein grosses Problem: meine Schwiegermutter. Sie mischt sich in jede einzelne Entscheidung ein, die wir treffen. Es begann mit kleinen Dingen wie der Wahl der Blumen und der Gästeliste. Doch mittlerweile hat sie sich so weit eingemischt, dass sie sogar vorschlägt, dass ich ihr Hochzeitskleid tragen soll! Ich fühle mich völlig überrumpelt.»

«Mein Verlobter versucht, es beiden Seiten recht zu machen und möchte seine Mutter nicht verletzen, aber gleichzeitig weiss er, wie wichtig mir unsere eigene, individuelle Hochzeit ist. Ich möchte ihn nicht in eine schwierige Lage bringen, aber ich kann nicht weiter zulassen, dass unsere Hochzeit komplett von meiner Schwiegermutter diktiert wird. Habt ihr irgendwelche Tipps oder Erfahrungen, wie man in solch einer Situation am besten vorgeht?»

