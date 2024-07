Blick-Leserin Viviana spielt manchmal ohne Leine mit ihrer Hündin Lucy im Garten. Ihre Nachbarin zeigte sie bei der Polizei an, obwohl Viviana zuvor abgeklärt hatte, ob das erlaubt sei. Die Leserin will nun von der Community wissen, wie sie sich dagegen wehren kann.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Hundebesitzer haben es nicht immer leicht.

Community-Team

Die Frage, ob Hunde an der Leine geführt werden sollen, sorgt immer wieder für Diskussionen. In vielen Wohngegenden führt diese Debatte häufig zu Spannungen zwischen Hundebesitzern und ihren Nachbarn. Leserin Viviana befindet sich derzeit in einer solchen Situation und sucht deshalb Rat bei der Blick-Community:

«Im April wurde ich von meiner Nachbarin bei der Polizei und beim Veterinäramt angezeigt sowie bei der Verwaltung gemeldet. Der Grund dafür war, dass ich gelegentlich mit meiner kleinen Hündin Lucy ohne Leine spielte und trainierte. Ich hatte zuvor extra nachgefragt, ob es erlaubt sei, meinen Hund im Garten des Mietshauses ohne Leine zu halten, und ich habe das Okay bekommen.

Ich habe nun im Juni die Busse von 400 Franken bezahlt, inkl. Eintrag im Strafregister und beim Migrationsamt. Seitdem häufen sich bei der Verwaltung Beschwerden von der Nachbarin über mich. Ich mache diesen Kindergarten nicht mehr mit und versuche seit der Anzeige bei der Polizei, mit ihr zu sprechen, aber sie geht mir seither offensichtlich aus dem Weg.

Bisher hatten wir ein gutes Verhältnis als Nachbarn. Seit meiner Beschwerde über die ständig ungeputzte Waschmaschine, die voller Hundehaare von ihrer argentinischen Dogge ist, scheint sie übertrieben zu reagieren. Ich habe bisher auf eine Gegenanzeige verzichtet, obwohl ich dazu durchaus Gründe hätte, da sie ihren Hund nicht gerade tiergerecht behandelt.

Vor Kurzem hat diese Nachbarin sogar eine Notiz im Haus aufgehängt, dass jemand bei ihrem Velo die Reifen aufgeschlitzt habe und sie wieder eine Anzeige bei der Polizei mache. Ich wusste nicht einmal, dass sie ein Velo besitzt, da ich sie immer nur mit dem Auto sehe. Langsam macht mir das schon sehr Angst. Vielleicht hat die Community einen Rat zum Umgang mit solch einer schwierigen Nachbarin. Was würdet ihr tun?»

Teile deine Meinung!

Wie würdest du handeln, wenn du in der Situation von Viviana wärst? Hast du einen Ratschlag, den du der Leserin gerne geben würdest? Benutze für deine Antwort die Kommentarspalte oder schreibe deine Meinung gleich hier unten ins Formular!

Werbung

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Brauchst auch du einen Rat von der Community? Egal, ob du einen Beziehungstipp brauchst, einen Umgang mit schwierigen Nachbarn suchst oder einen Rat zu sozialen Normen benötigst – teile deine Frage gleich unten im Formular mit oder sende dein Anliegen an community@blick.ch!

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

* Name der Leserin geändert