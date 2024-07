«Meine Nachbarin wirft beim Jäten Unkraut in meinen Garten»

1/5 Nachbarschaftsstreitigkeiten im Garten sind keine Seltenheit.

Ob es sich um Lärmbelästigungen, überhängende Pflanzen, Zäune oder einfach unterschiedliche Lebensstile handelt – Konflikte mit Nachbarn können den Alltag erheblich belasten. Blick-Leserin Lea befindet sich gerade in so einer Situation.

Sie hat uns ihr Problem geschildert: «Unsere Nachbarin schikaniert uns sehr. Sie hat einen Zaun gemacht mit ganz dickem Efeu, sodass sie uns die Aussicht nimmt. Sie hat extra an unserem Zaun Sonnenblumen gesät, die über zwei Meter hoch werden und auf mein Land kommen. Zudem jätet sie zwischen ihrem Zaun und unserem und wirft das Unkraut in meinen Garten. Doch das ist noch nicht alles. Wir telefonieren manchmal im Garten und da macht sie extra Lärm. Wie sollen wir uns verhalten oder was können wir machen?»

* Name der Leserin geändert