«Ich fühlte mich im Flugzeug eingeengt!»

1/5 Leser Stefan flog mit seiner Frau und den beiden Kindern von Griechenland in die Schweiz

Ein entspannter Flug sollte der Start oder Abschluss einer erholsamen Reise sein. Doch was passiert, wenn der Komfort im Flugzeug durch ungeschriebene Regeln und rücksichtsloses Verhalten gestört wird?

Leser Stefan flog mit seiner Frau und den beiden Kindern von Griechenland in die Schweiz. Mit dem Online-Check-in konnte er 24 Stunden vor Abflug die Sitzplätze auswählen. Er wählte vier Sitzplätze nebeneinander. Am Flughafen dann das Problem: Aus betrieblichen Gründen wurde Stefan umplatziert und musste acht Reihen hinter seiner Familie und zwischen zwei Fremden sitzen.

«Es ist schon unangenehm, zwischen fremden Leuten zu sitzen, aber das eigentliche Problem war die Aufteilung der Armlehnen», erzählt Stefan. «Sobald ich mich hingesetzt hatte, wurden beide Armlehnen sofort von meinen Sitznachbarn in Beschlag genommen. Ich musste den ganzen Flug über eingeengt sitzen und hatte keine Möglichkeit, mich vernünftig zu bewegen.» Stefan ärgert sich über die Situation und fragt sich, wie die Vorschriften für Armlehnen in Flugzeugen sind. «Es war nicht nur unangenehm, sondern auch frustrierend. Ich fühlte mich wie in einem Sandwich gefangen und konnte nichts dagegen tun. Sollte ich wirklich den ganzen Flug in der Mitte ausharren, ohne eine einzige Armlehne?»

Teile deinen Ratschlag!

Er sucht den Rat der Community und möchte wissen: «Wem gehört eigentlich welche Armlehne im Flugzeug? Und wie würdet ihr das Fremden mitteilen?»

Wie würdest du in so einer Situation handeln? Benutze für deine Antwort die Kommentarspalte!