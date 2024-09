1/5 Einen Heiratsantrag auf einer Hochzeit zu machen, kann problematisch sein.

Leserin Leandra steht als Braut vor der schwierigen Entscheidung, ob sie jemand anderem erlauben soll, seiner Freundin während Leandras Hochzeit einen Heiratsantrag zu machen. Sie bat die Leserschaft um Hilfe: «Der Freund meiner besten Freundin hat mich um einen Gefallen gebeten, der mich nachdenklich macht. Er möchte ihr während meiner Hochzeit einen Heiratsantrag machen, da er den Moment für perfekt hält. Ich habe Bedenken, dass es meinen Tag überschatten könnte. Was denkt ihr?»

Das rät die Community

Auf den ersten Blick mag diese Idee für manche wie ein romantischer Gedanke wirken – eine weitere Liebesgeschichte, die an einem Tag der Liebe geschrieben wird. Doch in Wirklichkeit kommt diese Geste oft nicht gut an – auch nicht bei der Blick-Community. Für Leserin Yvonne Buol steht fest: «Nein und nochmals Nein. Es ist euer grosser Tag. Eine Verlobungsfeier auf Kosten des Brautpaars geht gar nicht.»

Mit dieser Meinung ist sie nicht alleine. Karin Rätz hat sogar selber schon Ähnliches erlebt: «Ich würde es ihm nicht gestatten. Ich habe einmal miterleben müssen, wie ein solcher Antrag vor vollem Publikum abgewiesen wurde. Der Abend und die Stimmung waren danach unwiderruflich zerstört!»

Auch für Userin Corrine hat ein Antrag keinen Platz auf der Hochzeit: «Sei einfach ehrlich und sage dem lieben Kollegen, dass ihr das nicht möchtet.» Es gebe so viele schöne Alternativen, um einen Antrag zu machen, und er soll einfach etwas kreativer sein. Und sie fügt an: «Herzlichst alles Liebe für euch beide! Und dem Kollegen wünsche ich ein Ja – früher oder später. Nur nicht an eurem Fest.»

«Ich würde es machen»

Doch nicht alle teilen diese Meinung. Jessica Spichtig würde den Antrag befürworten. «Ich würde es machen und geschickt einbauen. Zum Beispiel eher gegen Ende. Wenn ich den Brautstrauss werfen soll, drehe mich um und gebe meiner besten Freundin den Strauss. Dann kann er den Antrag machen», kommentiert sie.

Auch Thomas Kaufmann findet, man könne den Antrag zulassen. Unter einer Bedingung: «Um diesem Wunsch zustimmen zu können, müsstest du zu 150 Prozent davon überzeugt sein, dass deine Freundin auch wirklich Ja sagen wird. Wenn nicht, lass es sein. Falls ja, würde ich an deiner Stelle sehr genau bestimmen, wie, wann und wo der Antrag erfolgen soll, und dann unbedingt grad zum Programm-Höhepunkt eurer Hochzeit übergehen.»

Und für Leser Daniel Obertüfer ist klar: «Ich bin grundsätzlich dagegen, doch bist du zu gutmütig, dann eher am Schluss eures Hochzeitfestes eine Plattform für den Antrag einbauen.»