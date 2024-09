«Meine beste Freundin möchte ihren Freund mit in die Ferien nehmen»

«Meine beste Freundin möchte ihren Freund mit in die Ferien nehmen»

Emilie Jörgensen Senior Community Editorin

Es sollte ein Mädelsurlaub ganz nach dem Motto «Entspannung pur» sein – doch die Ferien drohen eine Katastrophe zu werden. Leserin Fabienne (26) will mit ihrer guten Freundin Amanda verreisen. «Schon lange haben wir darüber geredet, mal wieder miteinander zu verreisen und Zeit zu verbringen. Durch unseren hektischen Alltag sehen wir uns sehr selten, da kommt so ein Mädelsurlaub genau richtig», schreibt die Leserin. Wochenlang hatte sie auf den Mädelstrip hin gespart, um endlich die Seele mit der besten Freundin baumeln zu lassen.

Doch Amanda hat andere Pläne. Seit wenigen Monaten ist sie in einer neuen Beziehung – und hat den neuen Mann an ihrer Seite prompt zum Mädelsurlaub mit eingeladen. «Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich erfahren habe, dass sie ihren Freund dabeihaben möchte», erzählt Fabienne. Sie könne zwar gut verstehen, dass die beiden noch die rosarote Brille tragen und gerade sehr viel Zeit miteinander verbringen, aber so hatte sie sich die Ferien definitiv nicht vorgestellt.

In ihrer Verzweiflung sucht sie den Rat der Community: «Ich weiss nicht, ob ich die Ferien absagen, mit ihr das Gespräch suchen oder einfach mit ihnen als drittes Rad mitgehen soll.»

So hätte sich Fabienne eigentlich ihren Mädelsurlaub vorgestellt. (Symbolbild) Foto: Getty Images/Westend61 1/5

Teile deinen Ratschlag!

Wie würdest du mit dieser Situation umgehen? Was rätst du Fabienne – soll sie die Reise absagen, nochmals mit ihrer Freundin reden oder die Ferien zu dritt verbringen?

Teile deinen Ratschlag in den Kommentaren!