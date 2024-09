«Partner einer Freundin macht Antrag an meiner Hochzeit»

1/5 Einen Heiratsantrag auf einer Hochzeit zu machen, kann problematisch sein.

Sarah Riberzani Community Editor

Eine Hochzeit sollte eigentlich der grosse Tag sein, an dem das Brautpaar im Mittelpunkt steht und ihre Liebe gefeiert wird. Jedoch kommt es manchmal vor, dass Hochzeitsgäste versuchen, sich selber ins Rampenlicht zu stellen.

Leserin Leandra steht kurz vor so einer Situation. «In drei Wochen ist meine Hochzeit und ich bin ganz aufgeregt! Allerdings hat mich der Freund meiner besten Freundin kürzlich um einen Gefallen gebeten, der mich etwas ins Grübeln bringt. Die beiden sind seit drei Jahren zusammen. Ich bin nicht gerade der grösste Fan von ihrer Beziehung, aber das ist ja eigentlich nicht meine Sache», schildert die Leserin.

Nun zum eigentlichen Problem: «Er plant, ihr während meiner Hochzeit einen Heiratsantrag zu machen. Er denkt, es wäre der perfekte Moment, weil all unsere Freunde und die Familie da sind und es so ein schöner, romantischer Rahmen wäre. Einerseits verstehe ich, dass es ein besonderer Moment für die beiden sein könnte. Andererseits frage ich mich, ob es meine Hochzeit überschatten könnte, wenn der Fokus plötzlich auf den Antrag fällt. Schliesslich ist das der Tag von mir und meinem zukünftigen Mann! Was denkt ihr? Sollte ich ihm grünes Licht geben oder ist es egoistisch, wenn ich es ihm verbiete?»

