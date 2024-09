Jonas möchte seinen Geburtstag feiern, doch schon vor der Party gibt es Streit. Der 20-Jährige will, dass jeder sein Essen selbst bezahlt, während er die Getränke übernimmt. Seine Mutter findet das unanständig. Was rätst du dem Geburtstagskind?

Kurz zusammengefasst Jonas möchte seinen Geburtstag im Restaurant feiern

Er schlägt vor, dass jeder sein Essen selbst bezahlt

Seine Mutter findet, er muss das Essen selber bezahlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Einmal im Jahr König – so soll es am Geburtstag sein. Das denkt sich auch Leser Jonas, der bald seinen Geburtstag feiern möchte. Dafür will er gerne in ein Restaurant mit seinen Liebsten. Doch bereits vor der Feier fliegen die ersten Fetzen.

«Meine Idee war, dass jeder sein Essen selber bezahlt, und ich übernehme die Getränke», erklärt Jonas. Seine Mutter hält von dieser Idee allerdings gar nichts – und findet es absolut unanständig. «Sie ist der Meinung, dass ich alles selber zahlen muss als Gastgeber. Ich finde nicht, dass man vor mir erwarten kann, für 15 Personen zu bezahlen», erweitert er. Jonas ist gerade mal 20 Jahre alt und dementsprechend noch kein Grossverdiener und muss ziemlich auf sein Geld schauen. «Wer nicht damit einverstanden ist, sein Essen selber zu bezahlen, muss ja nicht kommen. Oder liege ich da wirklich falsch?», fragt er in die Runde. Er sucht nun den Rat der Community.

Teile deinen Ratschlag!

Muss Jonas in seinen jungen Jahren selber das gesamte Geburtstagsfest finanzieren? Oder ist es auch in Ordnung, wenn alle ihr Essen selber bezahlen? Was denkst du? Teile deinen Rat und deine Meinung direkt unten in der Kommentarspalte!

Jonas feiert bald seinen Geburtstag und will dafür in ein Restaurant. Foto: Shutterstock 1/5