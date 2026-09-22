Diese Plätze im Flugzeug solltest du besser meiden

Welche Sitze sind ideal für Langstreckenflüge? Ein Steward deckt auf: Fensterplätze und hintere Reihen sind oft unpraktisch. Seine Empfehlungen sorgen für Diskussionen auf Tiktok.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Swiss-Steward gibt Tipps zu besten Sitzplätzen bei Langstreckenflügen

Fensterplätze und Sitze nahe Toiletten sind oft problematisch, sagt Bartek

Empfehlung: Sitze in der vorderen Kabine, dritte oder vierte Reihe

Pauline Bouillon

Steward Bartek arbeitet für die Swiss und gewährt auf Tiktok Einblicke in seinen Arbeitsalltag. Seine Empfehlung für den besten Sitzplatz auf Langstreckenflügen sorgt für Überraschungen. In einem Video erklärt Bartek, der sich auf Tiktok @samolatajacy nennt, warum der beliebte Fensterplatz oft eine schlechte Wahl ist.

Für viele Passagiere gehört die Sitzplatzwahl zu den wichtigsten Entscheidungen vor einem Flug. Ein Platz am Fenster lockt mit Aussicht und etwas Privatsphäre. Doch laut Bartek kann das bei längeren Reisen zum Problem werden.

Welche Plätze sollte man meiden?

«Wenn man aufstehen will, um sich die Beine zu vertreten oder zur Toilette zu gehen, muss man die Nachbarn stören», erklärt er. Der Zugang zum Gang ist schwieriger, was bei Langstreckenflügen schnell unangenehm werden kann.

Doch nicht nur der Fensterplatz steht in der Kritik. Laut Bartek sind Sitze in der ersten Reihe oder nahe der Toiletten ebenfalls keine optimale Wahl. In der vordersten Reihe sitzen oft Familien mit Kleinkindern. Babygeschrei kann hier den Schlaf rauben. Auch Plätze im hinteren Teil haben Nachteile. Bartek erklärt: «Hier spürt man Turbulenzen stärker und die Auswahl beim Essen ist oft eingeschränkt, da die Gerichte von vorne nach hinten serviert werden.»

Welche Plätze sind die besten?

Wenn es um die besten Plätze geht, rät der erfahrene Flugbegleiter zu Sitzen in der vorderen Kabine, allerdings nicht direkt in der ersten Reihe. Besonders der dritte und vierte Sitzreihenblock seien ideal, da sie eine gute Balance zwischen Ruhe und Erreichbarkeit bieten. «Der Sitzplatz ist entscheidend für den Komfort, besonders auf langen Flügen», betont Bartek.

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Doch es gibt keine universelle Lösung. Unterschiedliche Flugzeugtypen und Airline-Vorgaben können das Erlebnis beeinflussen. Während manche Passagiere den schnellen Zugang zur Toilette schätzen, bevorzugen andere die Aussicht oder einen ruhigen Platz fernab der Hauptverkehrswege.

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In den Kommentaren seines Tiktok-Videos teilten viele Nutzer ihre eigenen Vorlieben. Einige schwören auf den Gangplatz für mehr Bewegungsfreiheit, andere sitzen lieber hinten – oder buchen schlicht das günstigste Ticket.

Dieser Artikel erschien zuerst auf fakt.pl. Das polnische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.