Ein verlorener Koffer kann eine Reise verderben, bevor sie richtig angefangen hat. Kann das Flughafenpersonal das Gepäckstück nicht identifizieren, dauert es oftmals lange, bis man seine Sachen zurückbekommt. Ein einfacher Trick kann in der Situation viel nützen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Millionen Gepäckstücke gehen jährlich verloren, oft ohne Identifikation der Besitzer

Ein Zettel mit Kontaktdaten im Koffer erleichtert die Rückgabe erheblich

Fotos des Koffers und entfernte Barcodes minimieren Verlustrisiko am Flughafen

Wiebke Köhne

Niemand will in seinen Ferien verzweifelt an einer leeren Gepäckausgabe warten, während die anderen Passagiere den Flughafen schon längst verlassen haben. Erlebt haben das jedoch schon viele. Jährlich gehen Millionen von Gepäckstücken an Flughäfen verloren – für das Flughafenpersonal ist es oftmals nicht leicht, die Besitzer der Koffer ausfindig zu machen.

Daher greifen die meisten Reisenden zu einem Kofferanhänger, der mit ihrem Namen und ihren Kontaktdaten versehen ist. Das Problem: Der am Griff befestigte Anhänger reisst während des hektischen Transports zwischen Abgabeschalter, Flugzeug und Ausgabeband leicht ab – das macht die Suche nach dem Besitzer erheblich schwieriger.

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Die Lösung ist einfach und schnell

Ein einfacher Trick kann jedoch sicherstellen, dass deine Kontaktangaben bei einem Verlust schnell auffindbar sind. Lege ein Papier mit deinen wichtigsten Daten direkt in den Koffer. Neben deinem vollständigen Namen und deiner E-Mail-Adresse vermerkst du am besten auch direkt eine Telefonnummer mit internationaler Vorwahl auf dem Zettel. Während der Wohnort auf einem äusseren Etikett nicht angegeben werden sollte, kann er auf dem Blatt im Inneren des Koffers sinnvoll sein.

Der Trick hilft deshalb, weil das Flughafenpersonal Gepäckstücke in bestimmten Fällen öffnet, wenn äussere Merkmale nicht zu deren Identifizierung ausreichen. Wichtig ist, dass der Zettel beim Öffnen des Koffers direkt hervorsticht. Wenn dein Koffer über ein transparentes Innenfach verfügt, ist das der ideale Ort, um deine Kontaktdaten zu platzieren.

Mache Fotos und entferne alte Flughafen-Barcodes

Ein weiterer nützlicher Tipp: Mache Fotos von deinem Koffer, bevor du ihn am Schalter abgibst. Die Aufnahmen sollten aus unterschiedlichen Winkeln gemacht werden und auch Auffälligkeiten wie Kratzer festhalten. Falls du ohne dein Gepäck am Ziel ankommst und eine Verlustmeldung aufgeben musst, können die Bilder den Prozess beschleunigen.

Um die Wahrscheinlichkeit des unangenehmen Szenarios zu verringern, solltest du alte Aufkleber und Barcodes vom Flughafen immer direkt vom Koffer entfernen. Diese können beim automatischen Scannen und Sortieren des Gepäcks am Flughafen Probleme verursachen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.