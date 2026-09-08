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Flughafen-Mitarbeiter warnt
Du solltest keine Aufkleber und Anhänger an deinen Koffer machen

Anhänger und Aufkleber am Koffer können in den Ferien unnötig Probleme machen. Ein irischer Flughafen-Mitarbeiter verrät, warum du sie besser entfernen solltest.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 42 Minuten
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So sollte dein Koffer besser nicht aussehen.
Foto: Getty Images/EyeEm

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Achtung am Flughafen: Bänder und Aufkleber stören Gepäckscanner und verzögern Flüge
  • Manuelle Kontrolle durch Scannerprobleme erhöht Risiko für Gepäckverlust

  • Volle Flughäfen: Warum die Hochsaison zur Belastungsprobe wird

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Marian NadlerRedaktor News

Ferienreisende aufgepasst: Schleifen, Bänder oder Aufkleber an Koffern können die Reisepläne durcheinanderbringen. Was viele als einfache Methode sehen, um ihr Gepäck auf dem Band schneller zu erkennen, birgt laut einem Bericht des «Mallorca Magazins» unerwartete Risiken.

Ein Mitarbeiter des irischen Hauptstadtflughafens in Dublin hat dem Magazin erklärt, warum: «Die Bänder, die die Leute an ihren Koffern befestigen, können beim Scanner Probleme verursachen.» Falls das Gepäckstück nicht automatisch erkannt wird, landet es beim manuellen Scanner – mit der Gefahr, dass es nicht rechtzeitig zum Flug gelangt. Die Konsequenz? Gepäckverlust oder Verzögerungen.

Gut gemeinte Idee wird zum Stressfaktor

Auch Aufkleber sind nicht frei von Problemen. Sie können laut dem Mitarbeiter «Verwirrung im gesamten Prozess stiften». Besonders bei hohem Passagieraufkommen kann dies die Abläufe unnötig verkomplizieren.

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Die Empfehlung ist klar: Verzichte auf auffällige Kennzeichnungen am Koffer. So vermeidest du, dass eine vermeintlich praktische Idee zum Stressfaktor wird.

Ein weiteres Ärgernis auf Reisen: wenn etwas im Koffer ausläuft. Auch das lässt sich leicht verhindern. Spezielle Reise-Gadgets braucht es dafür nicht. Ein paar normale Luftballons reichen. Sollte sich der Deckel von Sonnencreme oder Shampoo lösen, bildet ein um den Behälter gebundener Ballon eine zusätzliche Schutzschicht. Ein weiterer Pluspunkt: Haben die Ballons unterschiedliche Farben, findest du deine Sachen schneller.

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