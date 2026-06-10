In Deutschland steigen die VW-Preise um Hunderte Euro. Grund ist die neue EU-Abgasnorm, die ab November gilt. Auch Schweizer Autopreise könnten bald betroffen sein. Doch die Importeure schweigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW erhöht in Deutschland ab 2. Juli Verbrennerpreise wegen Euro-7-Norm

Importeur Amag: Noch kein Entscheid für die Schweiz

Iran-Krieg droht ebenfalls zum Preistreiber zu werden

Gabriel Knupfer Redaktor News

Die Neuwagenpreise sind für Blick-Leser immer wieder ein grosses Thema. Eine neue Regel der EU könnte die Kosten nun anheizen. Wie die «Automobilwoche» berichtet, erhöht VW ab 2. Juli die Preise für Verbrenner in Deutschland. Diese werden 1,0 bis 1,2 Prozent teurer. Grund ist nach Angaben des Herstellers die neue Abgasnorm Euro-7.

Die Norm der EU tritt Ende November in Kraft. Sie macht nicht nur Vorschriften zum Schadstoffausstoss, sondern regelt auch den Brems- und Reifenabrieb. Für die Hersteller bedeutet sie deshalb eine grosse Umstellung.

Nicht nur VW betroffen

Laut dem Fachblatt dürfte VW mit der Preiserhöhung um mehrere Hundert Euro nicht allein bleiben. Andere Hersteller müssten die gestiegenen Kosten wohl ebenfalls an ihre Kunden und Kundinnen weitergeben, schreibt die «Automobilwoche».

Die Schweiz wendet die gleichen Normen wie die EU an. Kommt es damit auch bei uns zu einer Preiserhöhung im Zuge der Verschärfung im November?

Keine Entscheidung in der Schweiz

Unsere Umfrage zeigt: Die Schweizer Autoimporteure bleiben unbestimmt. «Für den Schweizer Markt gibt es aktuell keine Entscheidungen», sagt etwa eine Sprecherin von VW-Importeurin Amag zu Blick. Ähnlich tönts bei Emil Frey, dem anderen grossen Schweizer Player. «Preisveränderungen lassen sich in der Regel nicht auf einzelne Marken, Modelle oder spezifische Ursachen reduzieren», sagt der Sprecher dort. Die Preisgestaltung werde von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst.

Iran-Krieg treibt Kosten

Aktuell stehen die Zeichen aber ohnehin auf höhere Neuwagenpreise. Der Iran-Krieg belastet die Lieferketten. Rohstoff- und Energiekosten sind massiv gestiegen. «Die internationalen Entwicklungen haben einen Anstieg der Produktionskosten zur Folge», sagt auch der Emil-Frey-Sprecher.

Für Emil Frey sei es oberste Priorität, allfällige Preiserhöhungen nur so gering wie möglich an die Kundschaft weiterzugeben. Denn es ist klar: Falls die Blockade der Strasse von Hormus noch länger anhält, sind die Auswirkungen auf die Kosten für die Auto-Herstellung weit grösser als bei der Euro-7-Norm.