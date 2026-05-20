Erstmals seit Jahren sank der durchschnittliche Fahrzeugwert in der Schweiz. Doch die Unterschiede zwischen den Kantonen sind gross, wie eine Auswertung der Axa zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wert der versicherten Autos sank in der Schweiz 2025 erstmals seit Jahren

Zug hat mit 65'000 Franken die teuersten Autos, Jura im Schnitt nur 41'000 Franken

Fahrzeuge im Schnitt 9,7 Jahre alt, 2019 waren es noch 8,3 Jahre gewesen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Jahrelang wurden die Autos auf den Schweizer Strassen immer teurer. Doch im letzten Jahr gab es eine Trendwende. Erstmals seit langem sank der durchschnittliche Wert der Fahrzeuge. Laut einem Vergleich von Axa waren Autos 2025 bei uns im Schnitt 48'000 Franken wert, rund 2000 Franken weniger als im Jahr zuvor.

«Die Menschen kaufen offenbar seltener neue Autos und greifen vermehrt auf günstigere Occasionsfahrzeuge zurück», sagt Jérôme Pahud, Leiter Mobilitätsversicherungen bei Axa. «Sparmassnahmen sowie die generelle Unsicherheit aufgrund geopolitischer Spannungen scheinen sich im Automarkt bemerkbar zu machen.»

Zuger Autos 20'000 Franken teurer als Berner

Dabei zeigen sich grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Die teuersten Autos kurvten einmal mehr über die Strassen des Kantons Zug. In der Hochburg der Reichen lag der durchschnittliche Fahrzeugwert bei mehr als 65'000 Franken! Das sind über 20'000 Franken mehr als in den Kantonen Jura, Neuenburg, Freiburg, Bern und Glarus. Dort waren Autos im Schnitt nur zwischen 41'000 und 45'000 Franken wert.

Schwyz und Appenzell Innerrhoden folgen auf den Plätzen 2 und 3. «Dass die Zuger und Schwyzer eine Vorliebe für teure und moderne Autos haben, dürfte am vergleichsweise hohen Vermögensniveau liegen», sagt Pahud. Dazu habe es besonders viele Firmenwagen in diesen Kantonen. Im Fall von Appenzell Innerrhoden treiben hingegen die vielen Mietfahrzeuge den Preis nach oben.

Fahrzeuge im Schnitt schon fast 10 Jahre alt

Beim durchschnittlichen Alter der Fahrzeuge ist die Bandbreite weniger gross. Berner Autos sind im Schnitt mit 10,6 Jahren am ältesten. Die neusten Fahrzeuge kurven hingegen durchs Tessin (8,4 Jahre). Auch die teuren Schlitten der Zuger gehören mit 8,7 Jahren im Schnitt zu den jüngsten.

Interessanter ist hier die Gesamtentwicklung: Zwar wurden die Autos im Vergleich zum Vorjahr leicht jünger. Verglichen mit 2019 zeigt sich jedoch, dass das Fahrzeugalter in der Schweiz zunimmt: 2019 betrug es 8,3 Jahre, 2025 waren es 9,7 Jahre.

Laut der Händlervereinigung Auto-Schweiz gibt es dafür mehrere Gründe. Die Politik müsse aufhören, die Automobilwirtschaft zu drangsalieren, sagte Auto-Schweiz-Präsident Peter Grünenfelder (58) in einem Interview zu Blick. «Wir müssen wegkommen von der Sanktionspolitik, der überdurchschnittlichen Steuer- und Abgabenlast für Automobilisten, aber auch der verkehrsfeindlichen Politik gewisser Städte.»