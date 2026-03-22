E-Bikes sind in der Schweiz angesagt wie nie. Mit einer enormen Modellvielfalt wird die Wahl zur Qual. Ein praktischer Test zeigt, welches Elektrovelo perfekt zu deinen Bedürfnissen passt.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

E-Bikes werden in der Schweiz immer beliebter: Etwa jedes zweite Velo, das in der Schweiz gekauft wird, ist mit einem elektrischen Motor ausgerüstet. Die E-Bikes prägen das Strassenbild damit zunehmend. Der Umstieg auf diese umweltgerechte Mobilität ist zudem so einfach wie nie zuvor. Wer sich heute für ein Elektrovelo entscheidet, hat jedoch oft die Qual der Wahl. Die Vielfalt an verschiedenen Modellen für jeden Bedarf wächst stetig.

Wie aber findest du heraus, welches Modell am besten zu dir passt? Um zu bestimmen, welches E-Bike bald in deinem Velokeller stehen sollte, spielen verschiedene Fragen eine Rolle. Zum Beispiel: Welche Distanzen legst du im Alltag zurück? Bist du eher auf asphaltierten Strassen unterwegs, oder zieht es dich am Wochenende in die Berge? Legst du Wert auf das minimale Gewicht eines Light-E-Bikes oder benötigst du primär die volle Ausstattung mit Schutzblechen, Ständer und Gepäckträger, die zudem den Komfort eines Travel-Bikes bietet?

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Wenn es darum geht, das perfekte E-Bike zu finden, ist e-FRAMER eine erstklassige Adresse mit einzigartigen Serviceleistungen. Die Schweizer Marke lanciert in diesem Frühjahr neun brandneue E-Bikes – drei Mountainbikes und sechs Urban Bikes. «Bei den Mountainbikes bietet sich das eAlpin Pro für anspruchsvolle Trails, lange Anstiege und ausgedehnte Tagesetappen als Erstes an», sagt Steven Serrano, Verkaufsleiter von e-FRAMER. «Das eAlpin SL wiederum ist sehr leistungsstark und ideal für Sportlerinnen und Sportler, die gerne selbst treten, aber bergauf etwas Rückenwind schätzen.» Das eAlpin Sport sei ein ehrliches, starkes E-Mountainbike für alle, die viel fahren wollen.

Bei den eUrban-Bikes von e-FRAMER kann man zwischen wendigen Cityflitzern und robusteren Modellen für längere Fahrten wählen. «Das eUrban Light ist vor allem gemacht für tägliche Wege in der Stadt, entspannte Fahrten zur Arbeit oder kurze Ausflüge in der Freizeit. Das eUrban Cruise bietet sich an für stressfreie Ausflüge und Fahrten zum Einkaufen oder zur Arbeit», sagt Serrano. Speziell wartungsarm sei das eUrban Belt.

Alles inklusive Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice,) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice,) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Hier gehts zu e-FRAMER

«Das eUrban SUV wiederum ist das perfekte E-Bike für alle, die ein einziges Bike für fast alles suchen – robust, komfortabel und jederzeit einsatzbereit», führt Serrano weiter aus. Das eUrban Travel sei ein Trekking-E-Bike für alle, die Alltag und Sport in einem Bike vereinen wollen, das eUrban Tour sei das Elektrovelo, das Sportlichkeit und Komfort clever kombiniere.

Die e-FRAMER-Bikes stehen am Hauptsitz der Firma in Thun und in über 60 Ochsner-Sport-Shops in der ganzen Schweiz zur Besichtigung und für Probefahrten bereit. Alle Bikes können dort gekauft werden, es ist aber auch möglich, diese online zu erwerben. Die E-Bikes werden bereits eine Woche nach Bestellung kostenfrei nach Hause geliefert. Bei der Übergabe werden sie perfekt eingestellt und vom Fachmann erklärt.

Wir haben alle relevanten Faktoren zu den E-Bikes in einen einfachen und praktischen Test einfliessen lassen, der dir Aufschluss darüber gibt, welches Modell deinen Bedürfnissen am besten entspricht.