Wer bei e-FRAMER kauft, bekommt mehr als nur ein E-Bike: Die Übergabe-Crew liefert persönlich bis vor deine Haustür, justiert alles passgenau und erklärt die wichtigsten Funktionen. Wir haben Jürg und Martin begleitet und zeigen, warum der Service einzigartig ist.

Er geht erst, wenn dein E-Bike perfekt auf dich eingestellt ist

Er geht erst, wenn dein E-Bike perfekt auf dich eingestellt ist

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Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit fährt der Lieferwagen in Zürich Wipkingen vor. Jürg und Martin sind trotz Morgenverkehr auf der A1 bestens gelaunt. Normalerweise sind sie allein unterwegs, um die E-Bikes Kundinnen und Kunden zu übergeben. «Muesch mau luege, wo ich zuletzt ein Velo hingebracht habe», beginnt Jürg (69) zu erzählen und zeigt ein Video einer Auslieferung zu einem abgelegenen Haus im Entlebuch LU. Das herzliche «Du» gehört bei der Schweizer Marke ebenso dazu wie der persönliche Service.

Das Feuer für ihren Job bei der Übergabe-Crew ist bei den beiden spürbar. Martin (65) ist selbst ein begeisterter Biker. «Als mir vor sechs Jahren mein e-FRAMER geliefert wurde, sagte ich: Das will ich auch machen.» Bald darauf war er Teil der zehnköpfigen Crew, die von Thun BE die Kundschaft in der ganzen Schweiz beliefert.

« «Die Heimlieferung ist ein top Service, da wird dir alles erklärt.» Vanessa, Käuferin eines e-FRAMER eUrban Travel »

Für Martin war nach dem Ende seines Berufslebens klar: «Ich mache nur noch, was Spass macht.» Velos auszuliefern, gehört dazu. Jürg ergänzt: «Wenn du gerne mit Menschen in Kontakt trittst und die Schweiz sehen willst, ist das ein toller Job.» Besonders motivierend sei die spürbare Freude und Dankbarkeit der Kundschaft.

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«Wir werden oft zum Kaffee eingeladen und hören ganze Lebensgeschichten», sagt Martin. Manchmal gibt es Überraschungen: Kürzlich erklärte Jürg ein Velo gleich neun Personen, die es gemeinsam als Geburtstagsgeschenk gekauft hatten.

Der Service geht dabei weit über das reine Bringen hinaus. Das E-Bike wird passgenau auf die Käuferschaft eingestellt:

Ergonomie: Sattel- und Lenkerposition werden auf deine Grösse angepasst.

Sattel- und Lenkerposition werden auf deine Grösse angepasst. Fahrwerk : Federgabel und Dämpfer werden auf das Körpergewicht justiert.

: Federgabel und Dämpfer werden auf das Körpergewicht justiert. Technik-Check : Erklärung von Display, Antrieb und Akku-Pflege.

: Erklärung von Display, Antrieb und Akku-Pflege. Probefahrt: Gemeinsames Testen, bis du dich absolut sicher fühlst.

Für die Zürcherin Vanessa, die an diesem Tag ihr e-FRAMER eUrban Travel erhält, ist das ein top Service. «Der grösste Vorteil der Heimlieferung ist, dass ich vor Ort weiss, was ich erhalte. Ich kann alles bei der Übergabe fragen und erhalte alles erklärt. Auch wie das mit der Garantie oder dem Service ist oder was ich tun muss, wenn ich den Schlüssel verlieren würde.»

0:55 e-FRAMER Übergabe: Er geht erst, wenn dein E-Bike perfekt auf dich eingestellt ist

Profi-Tipps für die Strasse

Besonders wichtig sind Antrieb und Steuerung. «Es gibt viele Neulinge, denen wir erst einmal den Umgang mit einem E-Bike erklären», erzählt Martin. Er spricht dabei etwa die Unterstützungsstufen an. Wer ungeübt im «Boost»-Modus anfährt, kann erschrecken. Auch das Schaltverhalten ist Thema: Viele vergessen vor lauter Motorleistung das Schalten am Berg, was den Verschleiss massiv erhöht.

« «Ein E-Bike sollte man fahren und schalten wie ein normales Velo.» Martins Credo für langlebigen Fahrspass »

Rund eine halbe Stunde Zeit rechnet die Crew pro Übergabe ein. Das reicht für eine Probefahrt und das finale Nachjustieren. Pro Tag und Bus werden in der Regel maximal sechs Velos geladen, um genügend Zeit für jede Kundin und jeden Kunden zu haben, erklärt Jürg. Geliefert wird montags bis samstags. Kurz nach acht Uhr morgens werden die Bikes in Thun verladen und danach an die Kundschaft ausgeliefert.

Alles inklusive Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Hier gehts zu e-FRAMER

Vertrauen als Geschäftsmodell

«Du musst nicht Velomech sein, aber ein technisches Verständnis haben», stellt Martin klar. Viele Kundinnen und Kunden kennen das Bike bereits, etwa von einer Probefahrt bei Ochsner Sport. Die persönliche Übergabe gehört aber immer dazu – unabhängig vom Verkaufskanal.

Das gehört seit Beginn zum e-FRAMER-Konzept. Als die Schweizer Marke vor sieben Jahren als reiner Onlineshop startete, waren die persönliche Übergabe und die 30 Tage Rückgaberecht ein Vertrauensbeweis. Daran hält man fest. Davon profitieren beide Seiten: Die Kundschaft erhält ein perfekt eingestelltes Bike, e-FRAMER stellt sicher, dass alles passt.

«Der Kauf eines E-Bikes ist Vertrauenssache. Wir wollen es so einfach wie möglich machen, dass das Rad auch zu dir passt», sagt Martin. Um dieses Vertrauen zu stärken, kann das Velo auf Wunsch sogar erst bei der Übergabe bar oder per Karte bezahlt werden.

Zusätzlich punktet die Marke mit einer vierjährigen Garantie und kostenlosen Services in den ersten zwei Jahren – inklusive Verschleissmaterial. Sollte dennoch mal eine Störung auftreten, wird das E-Bike sogar zu Hause abgeholt, repariert und wieder gebracht.

« «Wer technisch interessiert, mobil und kontaktfreudig ist, passt perfekt ins Team.» Jürg (69), Mitarbeiter der Übergabe-Crew bei e-FRAMER »

Jürg und Martin haben das eUrban Travel fertig angepasst und Vanessa übergeben. Für die beiden gehts zurück ins Berner Oberland. Sie freuen sich auf neue Kollegen und Kolleginnen: «Wer technisch interessiert, mobil und kontaktfreudig ist, passt perfekt ins Team», sagt Jürg. Und wenn Martin nicht gerade selbst auf dem Bike sitzt oder Velos ausliefert, ist er auf Messen am Stand von e-FRAMER anzutreffen.

Werde Teil der Übergabe-Crew Martin (links) und Jürg liefern die e-FRAMER bei der Kundschaft ab und stellen alles richtig ein. Hast du Spass an Velos? Bist du gerne in der Schweiz unterwegs? Willst du Menschen Freude bereiten? Dann werde Teil der Übergabe-Crew bei e-FRAMER. Die Schweizer E-Bike-Marke beliefert von Thun aus Kundinnen und Kunden in der Schweiz und Lichtenstein. Du arbeitest im Stundenlohn in einem kleinen Team, bringst die Velos zur Kundschaft und stellst diese auf die Bedürfnisse der Fahrerin, der Fahrers ein. Hast du Spass an Velos? Bist du gerne in der Schweiz unterwegs? Willst du Menschen Freude bereiten? Dann werde Teil der Übergabe-Crew bei e-FRAMER. Die Schweizer E-Bike-Marke beliefert von Thun aus Kundinnen und Kunden in der Schweiz und Lichtenstein. Du arbeitest im Stundenlohn in einem kleinen Team, bringst die Velos zur Kundschaft und stellst diese auf die Bedürfnisse der Fahrerin, der Fahrers ein. Hier bewerben

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