E-Bikes boomen, die Auswahl ist riesig. Entsprechend gross ist die Gefahr eines Fehlkaufs. Damit du mit deinem neuen Velo Lust statt Frust erlebst, musst du die wichtigsten Fallen kennen. Bike-Profi André Duss erklärt, worauf du beim Kauf wirklich achten musst.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

André Duss ist Filial- und Regionalleiter bei Ochsner Sport in Stans NW und weiss genau, worauf es ankommt. Er erklärt hier die wichtigsten Punkte zu Velotypen, Motorleistung, Akku-Qualität und Komponenten wie Bremsen oder Federung, damit du das passende Modell findest.

1 Definiere deine Bedürfnisse

Der häufigste Fehler: Du definierst den Einsatzzweck des Velos nicht klar genug. Ein E-Mountainbike sieht zwar cool aus, ist für deinen täglichen Arbeitsweg in der Stadt aber oft weniger praktisch als ein City- oder SUV-E-Bike mit Gepäckträger.

Tipp von André Duss: «Überleg dir genau: Wie oft und wo fährst du? Willst du auf Trails biken und brauchst eine gute Federung? Oder pendelst du mit dem E-Bike zur Arbeit? Brauchst du ein Tourenvelo für lange Distanzen oder ein praktisches Gefährt für deine Einkäufe?»

«Überleg dir genau: Wie oft und wo fährst du? Willst du auf Trails biken und brauchst eine gute Federung? Oder pendelst du mit dem E-Bike zur Arbeit? Brauchst du ein Tourenvelo für lange Distanzen oder ein praktisches Gefährt für deine Einkäufe?» Hinweis: Der Test am Schluss des Artikels kann dir helfen, das passende Bike zu finden.

2 Motor und Antrieb müssen zu dir passen

Hohe Newtonmeter, Leistungsangaben, Reichweiten können einen falschen Eindruck machen. Wichtiger ist, dass die Unterstützung des Motors zu deinem Fahrstil passt. Sonst verlierst du schnell die Motivation – entweder weil das Vorankommen zu mühsam oder der Antrieb zu aggressiv ist.

Tipp von André Duss: «Wenn du lange nicht mehr auf dem Velo warst, rate ich dir zu einem Motor und Akku mit starker Unterstützung. Bei Modellen wie e-FRAMER nutzen wir Bosch-CX-Motoren mit bis zu 100 Newtonmetern Kraft. Damit hast du jederzeit die Wahl, mit wie viel Eigenleistung du den Berg hochfahren möchtest.»



3 Reichweite realistisch einschätzen

Verlass dich nicht blind auf die theoretischen Angaben der Hersteller. In der Praxis sorgen falsches Schalten oder der dauerhafte Boost-Modus dafür, dass dein Akku viel früher schlappmacht als gedacht.

Tipp von André Duss: «Starte deine Fahrt immer im Eco-Modus. Hier arbeitest du vor allem mit der Gangschaltung und schonst die Batterie. Erst wenn dir im ersten Gang die Power fehlt, schaltest du die nächste Motorstufe dazu. So erhöhst du deine Reichweite massiv. Bedenke auch: Du brauchst im Alltag selten die vollen 150 Kilometer Reichweite an einem Stück.»

4 Ergonomie und Sitzposition sind entscheidend

Ein E-Bike einfach «von der Stange» zu kaufen, ohne es auf deinen Körper anzupassen, ist riskant. Eine falsche Geometrie führt zu Rücken-, Bein- oder Nackenschmerzen und verdirbt dir nachhaltig den Fahrspass.

Tipp von André Duss: «Du solltest mit dem Velo eine Probefahrt machen. Lass vorher deine Körpergrösse messen. Vieles lässt sich durch einen anderen Vorbau, einen schmaleren Lenker oder einen passenden Sattel optimieren, sofern die Grundgrösse stimmt.»

«Du solltest mit dem Velo eine Probefahrt machen. Lass vorher deine Körpergrösse messen. Vieles lässt sich durch einen anderen Vorbau, einen schmaleren Lenker oder einen passenden Sattel optimieren, sofern die Grundgrösse stimmt.» Service-Plus: Bei e-FRAMER wird jedes E-Bike persönlich nach Hause gebracht und dort direkt auf dich abgestimmt. Passt es dennoch nicht, kannst du das Fahrrad innert 30 Tagen zurückgeben oder umtauschen. Bei Ochsner Sport können e-FRAMER zudem ausgiebig getestet werden.

Alles inklusive Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges E-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige E-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges E-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige E-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Hier gehts zu e-FRAMER





5 Gute Komponenten machen den Unterschied

Schau nicht nur auf Motor und Akku. Da E-Bikes schwerer und schneller sind, verschleissen minderwertige Bremsen und Schaltungen extrem schnell. Das geht ins Geld und gefährdet deine Sicherheit.

Tipp von André Duss: «Du brauchst pflegeleichte Komponenten, die lange halten. Achte auf hochwertige Scheibenbremsen und eine gute Luftfederung, die individuell auf dein Körpergewicht eingestellt werden kann.»

«Du brauchst pflegeleichte Komponenten, die lange halten. Achte auf hochwertige Scheibenbremsen und eine gute Luftfederung, die individuell auf dein Körpergewicht eingestellt werden kann.» Gut zu wissen: e-FRAMER setzt auf bewährte Komponenten wie den Antrieb der Bosch Performance Line, Schaltungen und Bremsen von Shimano sowie Federgabeln und Dämpfer von Rock Shox oder Suntour.





6 Händler mit Serviceangebot wählen

Ein E-Bike muss gewartet und gepflegt werden. Darum ist technischer Support entscheidend. Neben dem Service braucht es regelmässige Software-Updates für den Antrieb. Ansonsten leidet die Lebensdauer deines teuren E-Bikes.

Tipp von André Duss: «Ein jährlicher Service ist unumgänglich. Nach den ersten 500 Kilometern solltest du einen Sicherheitscheck machen lassen, um Gänge und Bremsen zu prüfen.»

«Ein jährlicher Service ist unumgänglich. Nach den ersten 500 Kilometern solltest du einen Sicherheitscheck machen lassen, um Gänge und Bremsen zu prüfen.» Gut zu wissen: Bei e-FRAMER ist in den ersten zwei Jahren je ein Service inklusive – einlösbar in allen Werkstätten von Ochsner Sport. Sogar Verschleissmaterial, wie Bremsbeläge, Lager, Kassetten oder Ketten, ist dabei kostenlos. Bei einem Garantiefall wird der e-FRAMER sogar zu Hause abgeholt.



7 Prüfe das Gewicht

Ein schweres E-Bike wird dann zum Problem, wenn du es im Alltag heben musst, etwa in den Velokeller. Oder beim Verladen ins Auto oder in den Zug. Wenn du die Handhabung beim Kauf ignorierst, ärgerst du dich später bei jedem Transport.

Tipp von André Duss: «Beim Fahren merkst du das Gewicht kaum, aber für die Wendigkeit auf Trails zählt jedes Kilo. Suchst du ein einfacheres Handling, schau dir ‹Light›-Versionen mit kleineren Akkus an. Sie sind deutlich leichter, verlangen dir aber mehr Eigenleistung ab.»

8 Auf Vorschriften und Zubehör achten

Hast du an die gesetzlichen Vorschriften gedacht? Ohne die richtige Beleuchtung oder passende Pedale bist du weder sicher noch legal unterwegs.

Tipp von André Duss: «Auf der Strasse musst du immer mit Licht fahren – das ist für alle E-Bikes gesetzlich vorgeschrieben. Überleg dir auch die Wahl der Pedale gut: Flat-Pedals bieten Sicherheit, weil du schnell vom Velo wegkommst. Klickpedale hingegen ermöglichen dir mehr Zug und eine höhere Geschwindigkeit.»

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