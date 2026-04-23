Früher war alles besser? Von wegen! Heute geht vieles einfacher. Ob Shopping, Banking oder Mobilität: Dank digitalen Helfern sparen wir Zeit und Nerven. Wir zeigen dir, wo du den VIP-Service erhältst, und wollen natürlich auch deine Tipps. Die besten werden belohnt!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Digitale Dienste erleichtern den Alltag, von Tickets bis zu Bankgeschäften

Schweizer Marke e-FRAMER liefert hochwertige E-Bikes mit persönlichem Heimservice

Premium-Services im Preis inbegriffen: 30 Tage Rückgaberecht, 4 Jahre Garantie und 2-Jahres-Servicepakete inkl. Verschleissteile War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von e-FRAMER

Einige behaupten ja gerne, dass früher alles besser war. Das ist natürlich Quatsch. Heute geht vieles leichter, einfacher und bequemer. Gerade digitale Möglichkeiten haben einen Komfort geschaffen, den man nicht mehr missen will. Sie sparen Zeit, schonen die Nerven und machen den Alltag effizienter.

Wer heute ein Ticket kauft, erledigt das mit wenigen Klicks auf dem Smartphone: egal ob Konzert, Kino, Flug oder ÖV. Auswählen, reservieren, bezahlen – alles mit einem Gerät. Früher stand man in Warteschlangen, hantierte mit Papiertickets und wartete am Schalter. Heute ist dein Handy dein fliegender Teppich durch den Alltag.

Schleppen war gestern

Auch der Wocheneinkauf hat seinen Schrecken verloren. Warum dich mit schweren Flaschen oder XXL-Waschmittelpackungen abschleppen, wenn der Kurier alles bis vor deine Wohnungstür bringt? Und wenn du mal keine Lust auf Kochen hast, musst du nicht mehr lauwarme Pizza aus dem Karton essen. Heute gibts gesunde, abwechslungsreiche Gourmet-Menüs per Post: kurz aufwärmen, geniessen, fertig.

Sogar der Gang zur Bank ist weitgehend Geschichte. Ein Wisch auf dem Display, ein kurzer Scan deines Gesichts, und die Rechnung ist bezahlt. Ganz ohne PIN-Code-Vergessen oder die Suche nach dem nächsten Geldautomaten.

Alles inklusive Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Bei e-FRAMER musst du nicht lange rechnen. Du bekommst ein hochwertiges e-Bike zum fairen Preis – und all die Leistungen, die anderswo extra kosten, sind im Preis inklusive: Heimlieferung, Garantieverlängerung auf vier Jahre (inkl. Abholservice) der jährliche Gratisservice in den ersten beiden Jahren – mit Verschleissmaterial, das defekt ist und kostenlos ersetzt wird. Alles drin. Und das alles von einer Schweizer Marke, die lieber zuverlässige e-Bikes baut als Überraschungen im Kleingedruckten versteckt. Hier gehts zu e-FRAMER

Lösungen statt Sorgen

Dieses neue Lebensgefühl zieht sich durch alle Bereiche: Wer heute mobil sein will, kauft oft gar kein Auto mehr, sondern nutzt ein Auto-Abo. Da ist alles drin: Versicherung, Steuern, Service und Reifenwechsel. Du steigst nur noch ein und fährst los, um den Rest kümmert sich der Anbieter.

Das ist das «Apple-Gefühl» für den Alltag. Dinge funktionieren einfach. Ein neues Handy? Das alte danebenlegen, und Daten sowie Passwörter werden übertragen. Auch Updates laufen im Hintergrund und halten Geräte sicher und aktuell. Das gilt zunehmend auch für E-Bikes: Moderne Systeme lassen sich aktualisieren, ohne dass man ständig in die Werkstatt muss.

Was früher oft mit Aufwand verbunden war, wird heute zur Selbstverständlichkeit. Wir kaufen immer öfter Lösungen statt nur Produkte und erhalten Service, der mitdenkt. Wenn du weitere Tipps hast, für ein bequemeres Leben: Verrate sie uns im Formular unten. Die besten Life-Hacks werden prämiert.

Dein E-Bike mit persönlichem Service

Dieser Trend macht auch vor den E-Bikes nicht halt. Klar, im Laden Velos zu testen, macht Spass. Aber der eigentliche Komfort beginnt danach. Die Schweizer Marke e-FRAMER zeigt seit sieben Jahren, wie moderner Service aussieht: Wenn du hier dein E-Bike kaufst, musst du nicht selbst schrauben. Das E-Bike kommt direkt zu dir nach Hause und wird für dich persönlich fahrbereit gemacht.

Eine Fachperson stellt Sattel, Lenker und Federung auf dich ein und erklärt dir alle Funktionen vor Ort. Egal, ob du online bestellst oder dein E-Bike bei Ochsner Sport kaufst: Dieser Heimlieferservice gehört bei e-FRAMER dazu.

Dazu kommt ein Rundum-sorglos-Paket: 30 Tage Rückgaberecht, damit du dein Bike im Alltag testen kannst. Vier Jahre Garantie sorgen für Sicherheit. Und in den ersten zwei Jahren ist jeweils ein Service pro Jahr in der Händler-Werkstatt inklusive. Dabei werden Verschleissteile zusätzlich kostenlos ersetzt.

Bei einem Garantiefall wird der e-FRAMER sogar bei dir abgeholt, repariert und wieder nach Hause geliefert.

Denn am Ende geht es genau darum: Du willst fahren – und dich nicht um den Rest kümmern.

Teile deinen Life-Hack mit uns und gewinne ein e-FRAMER Machst du es dir im Leben schon einfach genug? Teile deinen Life-Hack mit uns. Für die drei besten Tipps werden folgende Preise verlost: 1. Preis: Ein e-FRAMER Bike nach Wahl

2. Preis: CHF 300.- Gutschein für den Kauf eines e-FRAMER (nur gültig auf e-framer.ch)

3. Preis: CHF 100.- Einkaufsgutschein für OCHSNER SPORT Formular ausfüllen, mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Gewinner werden direkt von e-FRAMER kontaktiert. Machst du es dir im Leben schon einfach genug? Teile deinen Life-Hack mit uns. Für die drei besten Tipps werden folgende Preise verlost: 1. Preis: Ein e-FRAMER Bike nach Wahl

2. Preis: CHF 300.- Gutschein für den Kauf eines e-FRAMER (nur gültig auf e-framer.ch)

3. Preis: CHF 100.- Einkaufsgutschein für OCHSNER SPORT Formular ausfüllen, mitmachen und mit etwas Glück gewinnen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Gewinner werden direkt von e-FRAMER kontaktiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos