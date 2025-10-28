Ab Donnerstag präsentieren rund 70 Marken in der Messe Zürich ihre neuesten Produkte und Fahrzeuge. Jetzt wird bekannt, dass zusätzlich zwei überraschende Premieren dazukommen. Das sportinteressierte Publikum wirds freuen.

1/13 Die Vorbereitungen für die 39. Auto Zürich laufen auf Hochtouren. Jetzt wird bekannt, dass in letzter Sekunde noch zwei weitere spektakuläre Ausstellungsstücke dazukommen. Foto: Lorenzo Fulvi

Darum gehts Auto Zürich eröffnet am Donnerstag mit zwei Überraschungen

Renault R5 Turbo 3E: Elektro-Biest mit 540 PS und 4800 Nm Drehmoment

Nissan Z Nismo: 425 PS starker Hecktriebler, ab 86'900 Franken erhältlich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Die Vorbereitungen für die am Donnerstag eröffnende 39. Auto Zürich laufen auf Hochtouren. In den Hallen der Messe Zürich in Oerlikon präsentieren fast 70 Marken ihre Produkte oder Dienstleistungen – viele davon sind erstmals auf Schweizer Boden zu sehen.

Jetzt wird bekannt, dass auf den letzten Drücker noch zwei kurzfristig nachgemeldete Überraschungen dazukommen. Dabei handelt es sich um eine Schweiz- sowie um eine Europapremiere von zwei Sportfahrzeugen.

Renault R5 Turbo 3E

Erst im Dezember letzten Jahres verkündete Renault, eine Turbo-Version des Schweizer Auto des Jahres, des Renault 5, zu produzieren. In einer limitierten Stückzahl von 1980 Exemplaren soll das ultimative Elektro-Biest produziert werden. Das aus einem guten Grund. Der R5 Turbo 3E hebt das elektrische Race-Feeling auf ein neues Level. Der französische Superflitzer leistet 540 PS (397 kW), die aus zwei elektrischen Radnabenmotoren am Heck geliefert werden. Diese generieren auch das irre Drehmoment von 4800 Nm (!). Wie genau das funktioniert, erklärt der hier verlinkte Artikel. Optisch komplettieren zwei Schalensitze, ein Überrollkäfig und eine vertikale Handbremse den kargen Innenraum im Rallye-Stil. Der provisorische Startpreis liegt bei happigen 140'000 Franken.

Nissan Z Nismo

Er ist da! Der Nissan Z Nismo feiert knapp vier Jahre nach seiner Weltpremiere nicht nur seine Schweiz-, sondern gar Europapremiere an der Auto Zürich. Wie ist das möglich? Denn eigentlich war der Nissan Z offiziell nie für den europäischen Markt vorgesehen – und ist es eigentlich weiterhin nicht. Dass jetzt aber auch Frau und Herr Schweizer den Z Nismo offiziell kaufen können, ermöglicht das junge Unternehmen all.cars, das nicht nur den Import des Z abwickelt, sondern diesen auch legal für den Schweizer Strassenverkehr immatrikuliert. Zu sehen wird der Z Nismo an der Auto Zürich deshalb auch nicht auf dem offiziellen Nissan-Stand zu sehen sein, sondern auf dem Stand von MTS in Halle 7.

Was erhalten die Z-Enthusiasten mit dem neuen Nismo? Einen klassischen Hecktriebler mit einem 425 PS (313 kW) und 521 Nm starken Verbrenner, der das knapp 1,7 Tonnen schwere Coupé leicht zum Tänzeln bringt. Bestellbar ist der Nissan Z Nismo ab sofort für 86'900 Franken. Günstiger und sogar als Handschalter erhältlich sind die Sport- und Performance-Variante mit 405 PS (299 kW) für jeweils 68'900 Franken (Sport) und 71'900 Franken (Performance). Lassen Sie sich die beiden sportlichen Leckerbissen an der Auto Zürich nicht entgehen!