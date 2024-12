1/22 Der bereits 2021 vorgestellte Nissan Z kommt jetzt doch noch offiziell in die Schweiz. Foto: Nissan

Auf einen Blick Nissan Z jetzt in der Schweiz erhältlich

Schweizer Firma all.cars ermöglicht Import des beliebten Sportwagens

Preis ab 67'690 Franken, Leistung bis zu 425 PS

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Es ist eine erfreuliche Nachricht für alle mit Benzin im Blut: Den Nissan Z gibts jetzt endlich auch offiziell auf dem Schweizer Markt zu kaufen. Fans kennen ihn, der Laie wird sich fragen, was jetzt daran so speziell ist. Nun, zum einen kann der Nissan Z in Europa über die offiziellen Importkanäle nicht gekauft werden. Schuld daran sind die immer strenger werdenden CO₂-Vorgaben der EU. Das sorgt wiederum dafür, dass Autos, die viel CO₂ ausstossen – Sportkarren oder fette SUVs – in Europa immer teurer oder zum Teil ganz abgeschafft werden.

Letzteres geschah mit dem Nissan Z. Da Nissan aktuell die schwerste Krise durchmacht und somit andere Probleme hat, als den Sportwagen nach Europa zu bringen, übernehmen dies jetzt drei Schweizer PS-Enthusiasten. All.cars heisst ihre Firma – und Geschäftsführer Fabian Bamert sagt als bekennender Petrolhead: «Wir handeln mit allem, was im Autobereich Spass macht.»

Alle Versionen bestellbar

Doch was macht den Nissan Z bei Fans so beliebt? Wohl sein simpel ehrliches Rezept: Ein Dreiliter-Twin-Turbo-V6-Benziner mit 405 PS (298 kW) und 475 Nm Drehmoment, dazu ein Sechsgang-Handschaltgetriebe, das die Kraft über ein mechanisches Sperrdifferenzial auf die hinteren beiden Räder bringt. Zudem mixt man das Ganze mit einer sportlichen Optik: eine lange Haube, ein dezenter Heckspoiler, schöne 18- bzw. 19-Zöller und zwei Sitzplätze in einem klassischen Interieur. Optional kann ein Neungang-Automatikgetriebe geordert werden.

Serienmässig verbaut ist die Automatik im Z Nismo, der mit 425 PS (313 kW) und 521 Nm von Haus aus mehr leistet als der gewöhnliche Z. Bestellen kann man den Z in drei Varianten: Sport, Performance und Nismo. Dazu können Aussenfarbe und die Kombination innen ausgewählt werden – fertig, mehr Optionen gibts nicht. Das erleichtert nicht nur die Auswahl für den potenziellen Kunden, sondern auch die Arbeit für Importeur All.cars. Einfach bleibts auch nach dem Kauf: Die Kundinnen können ihren Z zu jeder Nissan-Vertretung in den Service bringen, die Originalteile sind normal übers Nissan-Händlernetz bestellbar.

Kaufen können Fans den Nissan Z momentan nur bei der Phantomgarage in Sattel SZ oder online übers wachsende Partnergaragen-Netzwerk in der ganzen Schweiz. Die Basisversion «Sport» kostet mindestens 67'690 Franken, der Performance 69'690 Franken. Der Nismo schlägt mit 84'690 Franken zu Buche. Kein Schnäppchen zwar, dafür wird richtig viel Fahrspass geboten – und eine Prise Exklusivität. Und auch die vergleichbare Konkurrenz (z.B. der Toyota Supra mit Dreiliter-Sechszylinder ab 64'900 Fr.) hat ihren Preis. «Wir werden mit dem Verkauf des Nissan Z nicht reich», meint Fabian Bamert, «aber es ist uns eine Herzensangelegenheit, diesen tollen Sportwagen Schweizer Enthusiasten zugänglich zu machen.»